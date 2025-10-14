央廣被掛五星旗「涉案工程師」　竟是黃國昌駭客團成員

▲中央廣播電台近來驚爆遭駭客入侵，本刊調查發現，涉案員工早就被黃國昌吸收，用來破解甚至竊取網路的各項機敏資料。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中央廣播電台官網9月11日遭惡意竄改置放中國五星旗，台北地檢署蒐證後懷疑內賊所為，指揮台北市刑警大隊搜索多名員工辦公室與住家，並查扣手機，訊後以妨害電腦等罪將吳嫌等人聲請羈押，法院審理分別裁定以數十萬元交保。不過，吳嫌否認犯行，認為央廣網路後台有重大漏洞，多次示警卻無人理會，為了自清還出示與黃國昌及其辦公室助理的手機對話截圖，表示黃曾找他協助查弊，並說他是「黃國昌的人」。

吳的自清行為也意外揭露更驚人的內幕，黃國昌不僅養狗仔偷拍政敵，還吸收駭客組織竊取政府及民間單位的機敏資料。本刊透過管道向熟知內情的央廣人員查證，發現該名吳姓員工宣稱與黃國昌互動頻繁所言不虛，且除了遭交保的吳，央廣內部多名員工也與黃有所往來，由於資安即國安，也讓身為國家基礎關鍵設施的央廣遭駭所衍生的案外案，更駭人聽聞。

央廣遭駭後主動告發，台北地檢署立即指揮台北市刑大偵辦，二度發動搜索，並傳喚吳姓網站管理人員及其岳姓主管與黃姓廠商到案，檢方複訊後將岳以10萬元交保，且聲押其他二人後，台北地院裁定吳嫌與黃嫌分別以27萬元及15萬元交保，檢方不服已提起抗告。

▲遭黃國昌吸收的吳姓電腦鬼才（圖），近來涉嫌置換央廣首頁，被意外發現他是黃國昌的駭客集團成員之一。

本刊取得吳嫌與黃國昌的一段私訊對話，只見黃傳了一張某市政府市政顧問名冊檔案問吳：「原始圖長這樣。不知道您有沒有辦法協助？」吳閱後回覆：「老師好，又有案子可以讓您公審。」詭異的是，黃國昌擔任立委多年，不論是以在時代力量累積的人脈或民眾黨主席身分，區區一份市府顧問名冊，只要透過民代索資即可輕鬆取得，他卻不走正途，反而私下找人扮駭客竊取，目的為何？令人費解。

根據相關對話內容顯示，黃國昌除了先前被踢爆組織狗仔隊偷拍，遭查是否涉犯《反滲透法》及妨害秘密等罪外，若吸收駭客盜取個資，恐再涉犯妨害電腦使用罪與《個人資料保護法》，讓他官司纏身。



