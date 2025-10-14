劉世芳：花縣府趕快弄清季連城協調事項　才能重新擬疏散撤離計畫





▲內政部長劉世芳14日回應花蓮縣府行文行政院擬定光復鄉撤離計畫一事。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮縣政府要求行政院擬定及執行「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫」，但行政院昨表示，核定地方政府災害防救計劃，依法屬於地方政府權責。對此，內政部長劉世芳今（14日）表示，《災害防救法》明文規定，疏散撤離要請地方政府及鄉公所一起合作；而因為有颱風來襲，籲請花蓮縣府趕快依照季連城協調事項，把疏散撤離計畫，尤其包括保全戶清冊部分，把它弄清楚後，內政部才能針對花蓮縣尤其光復鄉地形、地貌重新擬定新的疏散撤離計畫。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，花蓮縣府認為地方量能不足，行文行政院，建議中央取消「垂直避難」，並在未來疏散撤離時，由中央成立前進協調所，統籌擬定與執行撤離計畫。對於花蓮縣府要求擬定及執行疏散避難收容計畫，行政院發言人李慧芝昨表示，核定地方政府災害防救計劃，依法屬於地方政府權責，花蓮縣政府所提《災害防救法》第35條規定作為中央核定避難計畫的理由，應該是對災防法規範有所誤解。

劉世芳14日上午到立法院列席行政院卓榮泰施政報告，並於會前接受媒體聯訪。針對花蓮縣府行文一事，劉世芳表示，花蓮縣府昨有行文到政院跟若干委員辦公室及農業部、內政部，她看了一下，行政院發言人昨已經回應。

劉世芳說，「我們的想法還是一樣」，《災害防救法》明文規定，疏散撤離要請地方政府及鄉公所一起合作，她還是一再重申，目前中央災害應變中心及花蓮縣府仍維持一級警戒；而因為有颱風來襲，籲請花蓮縣府趕快依照季連城協調事項，把疏散撤離計畫，尤其包括保全戶清冊部分，把它弄清楚後，內政部才能針對花蓮縣尤其光復鄉地形、地貌重新擬定新的疏散撤離計畫，如縣府需要中央協助，會按照行政院長指示全力協助支援。