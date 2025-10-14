爆「10/13補簽9/21撤離造冊」！遭疑偽造文書　光復鄉公所回應了

▲花蓮縣光復鄉災情慘重，鏟子超人集結協助救災。（圖／古哥空拍法人提供）

記者王兆麟、戴若涵／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，有災民控訴，事前並沒有收到縣府警告撤離的消息，花蓮縣府著急對外澄清，但網路上卻流傳一段影片指出，大平村鄰長13日拿著村幹事交付的「馬太鞍溪堰塞湖影響保全戶清冊（9月21日中央劃定影響範圍）」，要求民眾填寫，遭質疑是在補做保全戶清冊，引發外界關注，對此，光復鄉公所回應了。

一名網友在Threads上轉發臉書社團「花蓮光復人」的影片，影片中大平村鄰長拿著村幹事交付的「馬太鞍溪堰塞湖影響保全戶清冊（9月21日中央劃定影響範圍）」要求居民逐戶填寫，造冊內容疑似為「9月21日村民已簽不同意撤離」，而表格內容包括居住情形、行動電話、避難方式、緊急連絡人電話等。

透過影片可發現，一名婦人正在填寫表單，而鏡頭外的婦人則是提出質疑，當天已經10月13日了，怎會要求填寫9月21日的文件，更直言明明9月21日沒有收到撤離通知，如今卻要造冊，是否涉及偽造文書，表示自己拒絕簽署該清冊。

影片曝光後，引發外界關注，不少網友表示，「這是把鍋甩到災民身上嗎」、「聽對話內容，文件日期寫9月21日，當天是10月13日，就算要造冊，這個日期也完全不對，這要叫人簽不是很怪嗎」。

對此，光復鄉公所14日清晨發出澄清聲明，依據中央前進協調所及花蓮縣府修訂的馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離應變計畫中，要求全面盤點所框定的影響範圍，當中包含大平、大馬、大安、大華、大同、大進、大全、東富、北富及西富共10村。

光復鄉公所指出，清冊是為了全面盤點轄內位於警戒範圍內，未有二樓以上避難空間之住戶，以及各類弱勢族群（如行動不便者、長者、身心障礙者、聾啞人士、孕產婦、洗腎患者及慢性病患等），建立名冊及聯絡方式，預警發布時，應優先強制疏散撤離對象；其餘保全戶視居民意願辦理依親、收容、垂直避難等強制撤離作為；將前項盤點結果彙整後，提供收容安置規劃之參據。

光復鄉公所呼籲，災害發生期間，網路訊息流通快速，請鄉親切勿隨意散布或轉傳不實訊息。另外，依據災害防救法第41條規定：故意散布有關災害的不實流言或訊息，足以影響公共安寧者，可處30萬元以上150萬元以下罰鍰。