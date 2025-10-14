　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爆「10/13補簽9/21撤離造冊」！遭疑偽造文書　光復鄉公所回應了

 ▲▼ 鏟子超人集結空拍畫面曝+災現況 這裡有一些昨天空拍花蓮光復鄉災區及光復車站人群的空拍畫面 。（圖／古哥空拍法人提供）

▲花蓮縣光復鄉災情慘重，鏟子超人集結協助救災。（圖／古哥空拍法人提供）

記者王兆麟、戴若涵／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，有災民控訴，事前並沒有收到縣府警告撤離的消息，花蓮縣府著急對外澄清，但網路上卻流傳一段影片指出，大平村鄰長13日拿著村幹事交付的「馬太鞍溪堰塞湖影響保全戶清冊（9月21日中央劃定影響範圍）」，要求民眾填寫，遭質疑是在補做保全戶清冊，引發外界關注，對此，光復鄉公所回應了。

一名網友在Threads上轉發臉書社團「花蓮光復人」的影片，影片中大平村鄰長拿著村幹事交付的「馬太鞍溪堰塞湖影響保全戶清冊（9月21日中央劃定影響範圍）」要求居民逐戶填寫，造冊內容疑似為「9月21日村民已簽不同意撤離」，而表格內容包括居住情形、行動電話、避難方式、緊急連絡人電話等。

透過影片可發現，一名婦人正在填寫表單，而鏡頭外的婦人則是提出質疑，當天已經10月13日了，怎會要求填寫9月21日的文件，更直言明明9月21日沒有收到撤離通知，如今卻要造冊，是否涉及偽造文書，表示自己拒絕簽署該清冊。

影片曝光後，引發外界關注，不少網友表示，「這是把鍋甩到災民身上嗎」、「聽對話內容，文件日期寫9月21日，當天是10月13日，就算要造冊，這個日期也完全不對，這要叫人簽不是很怪嗎」。

在 Threads 查看

對此，光復鄉公所14日清晨發出澄清聲明，依據中央前進協調所及花蓮縣府修訂的馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離應變計畫中，要求全面盤點所框定的影響範圍，當中包含大平、大馬、大安、大華、大同、大進、大全、東富、北富及西富共10村。

光復鄉公所指出，清冊是為了全面盤點轄內位於警戒範圍內，未有二樓以上避難空間之住戶，以及各類弱勢族群（如行動不便者、長者、身心障礙者、聾啞人士、孕產婦、洗腎患者及慢性病患等），建立名冊及聯絡方式，預警發布時，應優先強制疏散撤離對象；其餘保全戶視居民意願辦理依親、收容、垂直避難等強制撤離作為；將前項盤點結果彙整後，提供收容安置規劃之參據。

光復鄉公所呼籲，災害發生期間，網路訊息流通快速，請鄉親切勿隨意散布或轉傳不實訊息。另外，依據災害防救法第41條規定：故意散布有關災害的不實流言或訊息，足以影響公共安寧者，可處30萬元以上150萬元以下罰鍰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／長榮空姐病逝火化　勞動局報告出爐　
快訊／台股翻黑！　法人：留心兩大訊號出現
《黑暗榮耀》男星離婚　斷開9年妻
獨／回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚：後悔做好人
長榮空姐疑罕病猝逝　病友現身說法：注意3大關鍵症狀
23歲女遊花蓮遭打死棄屍！　只剩殘缺白骨
美籍網紅當鏟子超人遭檢舉調查！　移民署回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

通緝犯駕車狂逃撞盆栽！拒捕襲警遭壓制　搜出60萬現金+K他命

獨／撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

報警抓色色反被移送　人妻「抓不到老公有小三」1原因不罰

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕　她只剩殘缺白骨

美籍網紅化身鏟子超人救災　北返遭檢舉調查！移民署回應了

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女　姊妹相伴捧骨灰罈

屏科大11天2學生自摔亡！警罕見入校宣導：畢業證書不該用車禍換

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

爆「10/13補簽9/21撤離造冊」！遭疑偽造文書　光復鄉公所回應了

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

通緝犯駕車狂逃撞盆栽！拒捕襲警遭壓制　搜出60萬現金+K他命

獨／撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

報警抓色色反被移送　人妻「抓不到老公有小三」1原因不罰

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕　她只剩殘缺白骨

美籍網紅化身鏟子超人救災　北返遭檢舉調查！移民署回應了

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女　姊妹相伴捧骨灰罈

屏科大11天2學生自摔亡！警罕見入校宣導：畢業證書不該用車禍換

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

爆「10/13補簽9/21撤離造冊」！遭疑偽造文書　光復鄉公所回應了

i郵購「1700項台灣農產好物」祭5優惠　年拚2600萬業績

快整理房間！3類日常用品「悄悄變金礦」　這夯品可望飆破百萬

ICAO大會落幕　外交部籲正視正義之聲：3年來逾萬名政要挺台參與

長榮空姐今火化安葬！勞動局報告出爐　請假制度建議協調改善

庫克突然現身上海！　第一站看LABUBU展

韋禮安打電話沒人接「被分手」！　惆悵失落心聲全曝光

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

菲中公務船南海碰撞　外交部嚴正關切：反對中方侵害人身安全

好可愛！陸登山客撿到蛇寶寶輪流撫摸　網驚：是劇毒短尾蝮蛇

不支持高鐵設「親子車廂」！民團：重點是理解與包容

吳宗憲突爆Lulu懷孕了？！

社會熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

陸官性醜聞逼「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

長榮低調派人參加空姐告別式　座艙長未現身

台中社區「2噸重陽台」4樓崩落　住戶半夜被嚇醒

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

長榮空姐母友人曝「家屬氣憤」：一個活潑的孩子沒了

竹聯仁堂軍師走完神秘一生　告別式與前大哥同一場地

央廣被掛五星旗「涉案工程師」　竟是黃國昌駭客團成員

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

更多熱門

相關新聞

劉世芳：花縣府趕快弄清季連城協調事項　才能重新擬疏散撤離計畫

劉世芳：花縣府趕快弄清季連城協調事項　才能重新擬疏散撤離計畫

花蓮縣政府要求行政院擬定及執行「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫」，但行政院昨表示，核定地方政府災害防救計劃，依法屬於地方政府權責。對此，內政部長劉世芳今（14日）表示，《災害防救法》明文規定，疏散撤離要請地方政府及鄉公所一起合作；而因為有颱風來襲，籲請花蓮縣府趕快依照季連城協調事項，把疏散撤離計畫，尤其包括保全清冊部分，把它弄清楚後，內政部才能針對花蓮縣尤其光復鄉地形、地貌重新擬定新的疏散撤離計畫。

光復鄉爆偽造文書　公務員曝背後原因

光復鄉爆偽造文書　公務員曝背後原因

男亂傳百人活埋！警上門他秒道歉了

男亂傳百人活埋！警上門他秒道歉了

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

打經國牌！郝龍斌：我是中國人也是台灣人　堅定維護中華民國主權

打經國牌！郝龍斌：我是中國人也是台灣人　堅定維護中華民國主權

關鍵字：

光復鄉撤離造冊偽造文書光復鄉公所

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面