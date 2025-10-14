　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花縣府爆「10/13補簽9/21撤離造冊」　光復鄉民怒批偽造文書

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害重創光復鄉，有災民控訴花蓮縣政府沒有提前警告撤離，經花蓮縣府對外澄清，沒想到近日網路上流傳一段影片，當地居民直到10月13日才收到「9月21日」的撤離造冊文件，再度掀起社會各界關注。不過，此事目前尚未獲得花蓮縣府等相關單位回應。

▲▼ 花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉市區道路嚴重受創 。（圖／攝影中心記者攝）

▲光復鄉受到洪災重創。（資料照／攝影中心記者攝）

一名網友在Threads上轉發臉書社團「花蓮光復人」的影片，只見影片中有一名婦人正在填寫造冊文件，鏡頭外另一名婦人卻提出質疑，直言現在已經10月13日了，怎麼會要求他們填寫9月21日的文件，填寫文件的婦人則表示不知道。

鏡頭外的婦人直言，9月21日前根本沒收到撤離通知，如今卻要求造冊，而且這樣可能會涉及偽造文書，她不願意填寫。旁邊還有另一名男子也表明會向上級反映此事。

影片曝光之後掀起網友關注，並紛紛留言表示，「這是把鍋甩到災民身上嗎」、「聽對話內容，文件日期寫9月21日，當天是10月13日，就算要造冊，這個日期也完全不對，這要叫人簽不是很怪嗎」、「到底還會有多少誇張的事情？太扯」。

不過，對於網路上的傳聞，花蓮縣政府、縣長徐榛蔚等相關單位，目前皆尚未做出回應。

10/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花縣府爆「10/13補簽9/21撤離造冊」　光復鄉民怒批偽造文書

相關新聞

光復鄉爆偽造文書　公務員曝背後原因

光復鄉爆偽造文書　公務員曝背後原因

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，重創光復鄉。不料災後進入第23天，竟有鄰長拿著村幹事給予的表格，逐戶調查9月21日的撤離人數，氣得災民錄影向鳳林警分局檢舉，痛批光復鄉公所「偽造文書」。對此，有公務員私下透露，恐與檢調正在徹查失職人員有關。

花蓮縣府要求中央擬定＆執行疏散避難計畫　政院：依法屬地方權責

花蓮縣府要求中央擬定＆執行疏散避難計畫　政院：依法屬地方權責

花蓮善款破11.5億！撥款第二階段「提高弱勢補助」

花蓮善款破11.5億！撥款第二階段「提高弱勢補助」

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

自己家鄉自己救！花蓮子弟投入災後復原　替代役備役首度勤務召集

鏟子超人、社會韌性、國族認同的蛻變　呈現對台灣至關重要的發展

鏟子超人、社會韌性、國族認同的蛻變　呈現對台灣至關重要的發展

關鍵字：

花蓮傅崐萁堰塞湖洪災花蓮縣政府徐榛蔚

