花縣府爆「10/13補簽9/21撤離造冊」　光復鄉民怒批偽造文書

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害重創光復鄉，有災民控訴花蓮縣政府沒有提前警告撤離，經花蓮縣府對外澄清，沒想到近日網路上流傳一段影片，當地居民直到10月13日才收到「9月21日」的撤離造冊文件，再度掀起社會各界關注。不過，此事目前尚未獲得花蓮縣府等相關單位回應。

▲光復鄉受到洪災重創。（資料照／攝影中心記者攝）

一名網友在Threads上轉發臉書社團「花蓮光復人」的影片，只見影片中有一名婦人正在填寫造冊文件，鏡頭外另一名婦人卻提出質疑，直言現在已經10月13日了，怎麼會要求他們填寫9月21日的文件，填寫文件的婦人則表示不知道。

鏡頭外的婦人直言，9月21日前根本沒收到撤離通知，如今卻要求造冊，而且這樣可能會涉及偽造文書，她不願意填寫。旁邊還有另一名男子也表明會向上級反映此事。

影片曝光之後掀起網友關注，並紛紛留言表示，「這是把鍋甩到災民身上嗎」、「聽對話內容，文件日期寫9月21日，當天是10月13日，就算要造冊，這個日期也完全不對，這要叫人簽不是很怪嗎」、「到底還會有多少誇張的事情？太扯」。

不過，對於網路上的傳聞，花蓮縣政府、縣長徐榛蔚等相關單位，目前皆尚未做出回應。