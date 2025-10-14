光復鄉爆偽造文書「災後23天才調查」　公務員曝背後原因

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉災情慘重。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，重創光復鄉。不料災後進入第23天，竟有鄰長拿著村幹事給予的表格，逐戶調查9月21日的撤離人數，氣得災民錄影向鳳林警分局檢舉，痛批光復鄉公所「偽造文書」。對此，有公務員私下透露，恐與檢調正在徹查失職人員有關。

臉書社團「花蓮光復人」13日有民眾PO出影片，內容是太平村鄰長拿著「馬太鞍溪堰塞湖」影響範圍保全戶清冊，逐戶調查當天每戶家中人數及基本資料，表格上還註明是「9月21日中央擬定影響範圍」。

有災民質疑，鄉公所是災後才補做資料，有偽造文書之嫌，因此當場拒絕接受調查，並錄影存證，同時向鳳林警分局檢舉。之所以發文，目的是提醒其他災民不要上當，也不要隨意簽名，否則恐影響後續權益。

根據《自由時報》報導，一位不願具名的公務員透露，光復鄉公所本身也是受災戶，相關資料遭洪水沖走，或許是因檢調正在調查撤離作業的失職人員，鄉公所相關人員為了證明有做好撤離動作，才會在情急之下補登保全戶清冊。

災民表示，中央及地方14日上午將召開記者會，屆時將要求具體說明為何會出現這種離譜行徑，給災民一個交代。