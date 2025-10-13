新北杜絕人畜共通寄生蟲　動保處籲飼主定期犬貓驅蟲

▲飼主應定期帶犬貓進行健康檢查與預防注射。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

10月13日是「世界保健日」，淡水動物之家特別響應這項全球性活動，為收容的55隻狗和9隻貓進行全面性的體內外寄生蟲檢查。新北市動保處指出，動物身上的寄生蟲部分具有人畜共通的特性，尤其對小孩、孕婦及免疫力較低者可能構成風險，因此呼籲飼主應定期為寵物進行驅蟲，從確保人與動物健康、防止疾病傳播，以及維護公共衛生等三大層面著手，以降低人畜共通傳染病的發生風險。

淡水動物之家獸醫師黃仲煜說明，為維護所內犬貓的健康，他每日都會進行例行觀察與健康評估，並定期施打狂犬病疫苗及犬貓專用疫苗等防疫措施，確保每隻動物都能在安全的環境中等待認養。在這個特別的「世界保健日」，他特別為所有犬貓執行全面的寄生蟲檢查。

▲維持適當活動量，可避免肥胖及慢性疾病發生。

黃仲煜說，常見的體內寄生蟲包括蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲、絛蟲和心絲蟲等，嚴重時可能導致腸阻塞、肝肺損傷，甚至造成幼犬幼貓死亡。體外寄生蟲則常見跳蚤、壁蝨、虱子、疥蟎和耳蟎等，除了引起搔癢、脫毛和皮膚炎，還可能導致二次性細菌感染，或因吸血引發貧血等問題。

黃仲煜進一步指出，部分寄生蟲具有人畜共通傳染性，例如蛔蟲、絛蟲、疥蟎和跳蚤等，也可能傳播給飼主。家中有小孩、孕婦或免疫力較低的成員時，風險更會提高。這些寄生蟲可能影響皮膚、消化道、肝肺及眼睛等部位，引發嚴重後果。因此，定期為寵物驅除體內外寄生蟲、維持環境清潔，並在接觸動物後確實洗手，都能大幅降低感染風險。

動保處處長楊淑方表示，動物健康與人類生活密不可分，飼主應按時為毛寶貝施打疫苗與驅蟲，同時維持均衡飲食、適當體重與充足活動，並保持環境整潔與定期消毒，以預防傳染病、肥胖及慢性疾病的發生，共同守護全家健康。動保處也將持續透過動物之家、校園及社區宣導，推廣正確的動物保健觀念與飼主責任，期盼市民從日常照護做起，讓愛與幸福從健康開始。