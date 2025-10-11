全國唯一！新北促參考核「特優」3連霸　打造全齡運動城市

▲新北市政府2023年、2024年、今年均獲得財政部促參考核「特優」評等，成為全國唯一連續3年榮獲特優之三冠王。圖為板橋第二運動中心OT案示意圖。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府繼2023年獲得財政部促參考核評定為全國首座「特優」殊榮後，2024年及今年再度獲評為特優，成為全國唯一連續三年榮獲「特優」佳績的三冠王。率隊參與考核的新北市副市長陳純敬表示，這項榮譽歸功於全體市府同仁的努力，充分展現市府團隊推動促參政策的決心與成果。

陳純敬指出，財政部自2022年起，每年針對各地方政府促參執行成效進行業務考核。新北市憑藉完整的推動機制、嚴謹的履約管理及多元的招商策略，在推動民間參與公共建設方面表現卓越，屢獲佳績，深獲考核委員一致肯定。

▲新北市2024年簽約9件促參案，涵蓋交通、工業、文教等領域，其中「工商展覽中心OT案」舉辦各項展覽及產業推廣活動，提供市民良好活動空間。

陳純敬進一步說明，新北市在2024年共簽約9件促參案，涵蓋交通、工業、文教及運動等領域。其中包括「淡水河畔高灘地臨時停車場OT案」，有效疏解市區停車問題；「工商展覽中心OT案」舉辦各項展覽及產業推廣活動，提供市民優質的活動空間；「新店高中溫水游泳池OT案」及「蘆洲、三重、三鶯及鶯歌運動中心ROT案」，則全面提升設施品質並完善運動空間。

工務局長馮兆麟補充表示，市府已啟動「第二國民運動中心計畫」，將於人口超過25萬人的行政區規劃興建第二座運動中心。其中「板橋第二運動中心OT案」已順利完成簽約，預計2026年開放使用；蘆洲、三重、新莊、新店、中和等區也陸續規劃中。透過公私協力，市府致力打造全齡運動城市，滿足市民多元需求。

▲新北市政府推動民間參與公共建設表現卓越，包括「淡水河畔高灘地臨時停車場OT案」，有效疏解市區停車問題。

採購處指出，市府在2024年考核後持續精進，針對財務較不具自償性的促參案件，強化「政府有償取得公共服務」機制的宣導，並舉辦決策者專題說明會，邀請專家學者授課，期望擴大公共服務供給，滿足市民需求。

採購處強調，新北市落實契約自檢與複核機制，滾動檢討缺失，從制度到執行全面改善。連續三年榮獲「特優」不僅是對市府努力的肯定，更代表新北在全國促參政策中扮演領頭角色。未來將持續秉持「公私協力、永續共榮」理念，為市民創造更美好的生活環境。