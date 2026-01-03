外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

▲外籍單車旅客迷途求助。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

服務無國界！台東縣警察局關山分局池上聯合所於2日上午9時30分許，發生一起外籍旅客向警方詢路的暖心服務案件。一名來自義大利、名為盧卡（Luca）的男子，獨自騎乘單車進行台灣深度旅行，行經池上地區時，計畫循197縣道前往台東市，因不熟悉當地路況，特地前往池上聯合所向警方諮詢行車路線，以確保旅途安全。

池上聯合所所長蔡欣妤獲悉後，隨即以流利英語親切接待，主動關心其行程安排與目的地，並協助查看其手機導航地圖。蔡所長說明，197縣道鸞山路段因地形及施工等因素，部分路段尚未全線暢通，過去亦曾發生單車騎士救援案件，雖未釀成憾事，但對單車族群而言仍具一定風險，並非理想行車路線。

為避免旅客誤入潛在危險路段，蔡所長耐心於盧卡手機地圖上逐段標示替代路線，並建議自瑞源路段轉接台9線往鹿野方向前進，再由鹿野轉入鸞山大橋，續接197縣道，即可較為安全地前往台東市。說明過程中，警方多次確認對方是否充分理解路線內容，並貼心提醒沿途補給與交通安全注意事項，展現高度專業與細心服務精神。

盧卡對警方詳盡且周到的協助表達由衷感謝，表示原本僅是單純詢問方向，卻獲得完整的安全提醒與路線建議，讓他深刻感受到台灣警察的熱情與關懷，也為此次旅程留下美好印象。

關山警察分局表示，池上地區近年吸引許多外籍旅客以單車方式深入探索台東之美，警方除持續投入治安與交通維護工作外，也將秉持為民服務精神，主動提供即時且友善的協助，並持續精進外語溝通能力與旅遊安全宣導，讓國內外旅客皆能在安全無虞的環境中，安心享受台東之旅。