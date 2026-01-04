　
地方 地方焦點

愛的接力守護偏鄉　裕成拉鏈捐550萬高規救護車強化關仔嶺急救網

▲裕成拉鏈股份有限公司捐贈價值450萬元高規格救護車及100萬元自動心肺復甦機，強化關嶺分隊偏鄉急救量能。（記者林東良翻攝，下同）

▲裕成拉鏈股份有限公司捐贈價值450萬元高規格救護車及100萬元自動心肺復甦機，強化關嶺分隊偏鄉急救量能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

企業愛心挹注偏鄉醫療，為山區緊急救援再添關鍵戰力，裕成拉鏈股份有限公司負責人鄭先生，感念雙親長年行善的身教精神，4日捐贈台南市消防局關嶺分隊一部價值450萬元的高規格救護車，並加碼配置價值100萬元的自動心肺復甦機（ACPR），總捐贈金額高達550萬元，大幅提升關仔嶺山區的到院前急救量能。

鄭先生表示，秉持「取之社會、用之社會」的理念，在得知關嶺分隊面臨救護車輛與設備老舊、汰換不易的困境後，便決定挺身而出。他說，這份捐贈承載著對父母的孝心與感念，希望透過實際行動，讓父母行善的精神化作守護生命的力量，長久守護這片土地上的居民。

▲裕成拉鏈股份有限公司捐贈價值450萬元高規格救護車及100萬元自動心肺復甦機，強化關嶺分隊偏鄉急救量能。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，關仔嶺地區地形起伏、道路蜿蜒，救護車往返醫療院所的車程時間長，對急重症患者而言，到院前的急救品質往往是生死關鍵。此次捐贈的高規格救護車，整合完善急救設備，可即時提供穩定的到院前醫療支援，對偏鄉急救網絡具有關鍵補強效果。

消防局局長楊宗林也特別提到，這次同步配置的百萬級自動心肺復甦機，是提升偏鄉OHCA（到院前心肺功能停止）患者存活率的重要利器。該設備可在救護車行駛於顛簸山路時，持續進行穩定且精準的胸外按壓，等同於在救護車上多了一名專職救護技術員（EMT），讓救命不中斷，大幅降低人力負荷與風險。

▲裕成拉鏈股份有限公司捐贈價值450萬元高規格救護車及100萬元自動心肺復甦機，強化關嶺分隊偏鄉急救量能。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲對此善行表達高度肯定與感謝。他表示，面對偏鄉救護資源不足的挑戰，政府持續努力，但仍需要民間力量共同投入。鄭先生一家人的善舉，正是公私協力的最佳典範，也讓市府在打造安全韌性城市的道路上，多了一股溫暖而堅定的力量。

這部集結頂尖設備與滿滿愛心的救護車，未來將正式投入關嶺分隊執勤，成為關仔嶺地區居民最即時、最可靠的生命守護者。市府也期盼，這份善的循環能發揮拋磚引玉效果，號召更多企業與社會大眾，共同為大台南織起更綿密的救護安全網。

