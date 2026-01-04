重溫12強冠軍之路紀錄片特映　侯友宜勉小球員堅持追夢

▲侯友宜感謝這群出身新北的棒球英雄們多年努力奉獻，帶動棒球風氣，打出臺灣名號，讓國際看見臺灣的堅強實力。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府昨（2日）舉辦「新北應援臺灣最強－12強冠軍之路紀錄片特映會」，邀請職棒傳奇球星「山羊兄弟」隊長 周思齊、球員 陳冠任，以及國家隊教練團成員林瀚、呂祐華，與新北市8所基層棒球隊親師生一同走進影城，重溫中華隊勇奪世界級冠軍賽的熱血時刻。市長侯友宜表示，希望透過紀錄片的感動，鼓勵小球員持續堅持夢想，未來也能踏上屬於自己的冠軍之路。

特映會開始前，周思齊、陳冠任、呂祐華及林瀚與現場學子分享投入棒球運動的心路歷程，談及訓練過程中的挫折與堅持，勉勵小球員勇敢追夢、不輕言放棄。侯友宜感謝這群出身新北的棒球英雄長年為臺灣棒球付出努力，不僅帶動棒球風氣，更在國際賽場上打出臺灣名號，讓世界看見臺灣的堅強實力。

侯友宜指出，新北市持續深耕成人及三級棒球發展，培育出許多優秀選手，本屆12強國家隊陣容中，就有5位選手來自穀保家商、2位來自新北市成棒隊。他也鼓勵在場的新北小球員，只要持續努力、發揮團隊合作精神，未來一定能在球場上發光發熱。

體育局表示，此次特映會邀請穀保家商、秀峰高中、鶯歌工商、福營國中、新泰國中、民安國小、德音國小及土城國小等8所學校親師生共襄盛舉，一同感受紀錄片中那些比勝利更動人的瞬間。另預告將於2026年3月5日至8日，在新北市民廣場舉辦「新北應援，臺灣最強！」棒球直播派對，邀請市民朋友穿上球衣、帶上加油棒，齊心為臺灣隊應援，成為最強後盾。