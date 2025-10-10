國慶連假不中斷！新北千人次前進花蓮　全力助災區清淤復原

▲新北市環保局協助現場垃圾清運。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重災情，新北市在災害發生當日，即刻派遣消防特搜隊前往花蓮支援救援。市長侯友宜指出，截至10月9日止，新北市已累計投入超過1,000人次支援，展現「同島一命」的堅定精神與迅速應變能力。

目前新北市的支援行動仍持續進行，由消防、工務、環保、水利等相關局處，出動各式機具與人力，全力投入災區環境清理、廢棄物清運，以及受損基礎設施的搶修與障礙排除，協助災區盡快恢復正常生活。

▲新北市工務局機具協助地下停車場清理。

儘管歷經中秋連假及接下來的國慶假期，新北市的馳援行動從未中斷。各局處人員犧牲假期，持續堅守現場。侯市長對所有支援人員的辛勞與付出表達由衷感謝，並強調這份長期且持續的投入，正是新北對受災地區最實質的溫暖與支持。

侯友宜也特別提醒仍在花蓮前線的救災同仁：「安全是第一要務。」他要求所有支援人員務必注意自身安全與健康，保持最佳狀態，讓救災力量得以持續有效運作。

侯友宜表示，新北市將持續發揮「同島一命」的精神，與花蓮縣民齊心協力、共度難關。新北市政府會作為花蓮最堅實的後盾，整合所有資源與人力，全力協助災區重建與復原。

▲新北市水利局協助下水道清淤，疏通排水系統。