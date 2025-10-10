　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國慶連假不中斷！新北千人次前進花蓮　全力助災區清淤復原

▲新北千人次前進花蓮 全力助災區清淤復原。（圖／新北市消防局提供）

▲新北市環保局協助現場垃圾清運。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重災情，新北市在災害發生當日，即刻派遣消防特搜隊前往花蓮支援救援。市長侯友宜指出，截至10月9日止，新北市已累計投入超過1,000人次支援，展現「同島一命」的堅定精神與迅速應變能力。

目前新北市的支援行動仍持續進行，由消防、工務、環保、水利等相關局處，出動各式機具與人力，全力投入災區環境清理、廢棄物清運，以及受損基礎設施的搶修與障礙排除，協助災區盡快恢復正常生活。

▲新北千人次前進花蓮 全力助災區清淤復原。（圖／新北市消防局提供）

▲新北市工務局機具協助地下停車場清理。

儘管歷經中秋連假及接下來的國慶假期，新北市的馳援行動從未中斷。各局處人員犧牲假期，持續堅守現場。侯市長對所有支援人員的辛勞與付出表達由衷感謝，並強調這份長期且持續的投入，正是新北對受災地區最實質的溫暖與支持。

侯友宜也特別提醒仍在花蓮前線的救災同仁：「安全是第一要務。」他要求所有支援人員務必注意自身安全與健康，保持最佳狀態，讓救災力量得以持續有效運作。

侯友宜表示，新北市將持續發揮「同島一命」的精神，與花蓮縣民齊心協力、共度難關。新北市政府會作為花蓮最堅實的後盾，整合所有資源與人力，全力協助災區重建與復原。

▲新北千人次前進花蓮 全力助災區清淤復原。（圖／新北市消防局提供）

▲新北市水利局協助下水道清淤，疏通排水系統。

【更多新聞】

►金價狂飆！黃金博物館220kg「大金磚」身價逼近9億　21年漲10倍

►新北鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處即刻救援助野放

►強化隧道救援能量！新北消防萬里隧道電動車火災演練

►校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓國瑜「誤唸賴清德講稿」！　傍晚貼全文回應
10月有3次周休三日！他1原因喊「太痛苦」
癌末母子賣房砸千萬上心靈課程　被逼和同性結婚...還要舔腳趾
快訊／南投國慶焰火登場「20萬人湧現」　賴清德、韓國瑜現身
19歲女與經理激戰後亡　家屬控「吃避孕藥害的」求償900萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國慶連假不中斷！新北千人次前進花蓮　全力助災區清淤復原

新北青農推洛神花食農旅行　手作司康體驗淡水風味

新北偏鄉犬貓「絕育3合1」啟動　守護毛寶貝健康零距離

西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

國慶日暨煙火助攻南投茶博　千人擂茶排成國徽12道光芒

光輝十月幸福雲林！　偶戲節、全運會熱鬧接力登場

北科大校友總會+花蓮校友會　捐80萬5千助潰壩災區重建

南投縣星空導覽人才培訓連4年開課　即日起至10／15開放報名

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

青農返鄉新希望！雲林智慧農業大學第六屆啟動招訓

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

國慶連假不中斷！新北千人次前進花蓮　全力助災區清淤復原

新北青農推洛神花食農旅行　手作司康體驗淡水風味

新北偏鄉犬貓「絕育3合1」啟動　守護毛寶貝健康零距離

西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

國慶日暨煙火助攻南投茶博　千人擂茶排成國徽12道光芒

光輝十月幸福雲林！　偶戲節、全運會熱鬧接力登場

北科大校友總會+花蓮校友會　捐80萬5千助潰壩災區重建

南投縣星空導覽人才培訓連4年開課　即日起至10／15開放報名

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

青農返鄉新希望！雲林智慧農業大學第六屆啟動招訓

2支iPhone拍出奧斯卡參賽作！通化夜市「長腿闆娘」激似蔡淑臻　竟真的是本人

台8女神陳珮騏「24歲嫩照出土」　自嘆：原來我真的老了

獅猿6短打追平挑戰賽紀錄！林岳平苦笑：真的很難打

韓國瑜國慶「誤唸賴清德講稿」！當場皺眉停頓　傍晚貼全文回應

林佳緯季後賽連9戰敲安！奪MVP心繫家鄉災情：感謝鏟子超人

卡地亞百年神秘鐘台北展出　法顯赫家族傳承百年首登拍場

台中捷運市府站化身秋日閱讀派對　10/1微型圖書館閃亮登場！

國慶連假不中斷！新北千人次前進花蓮　全力助災區清淤復原

胃食道逆流火燒心需慎防壞習慣　中醫揭9大禁忌飲食清單

爆紅歌手講中文超萌笑場　想騎YouBike「得知30分內免費」：真假？

【這盤都偶的】米克斯水汪大眼+坐姿超正等肉肉吃

地方熱門新聞

鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處救援助野放

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

妙齡女找不到國慶晚會入口焦急爆哭

阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

台東縣鼓勵落實回收行動　10/14大全聯辦兌換活動

桃園青埔智慧科技分館　10/29啟用

桃園國旗屋國慶升旗　成藍營主席參選人競選陣地

挖土機超人受傷辭世　醫籲志工防「海洋弧菌」感染

新竹市長高虹安陪同38位里長參訪體驗南投茶博會

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

破獲藏身民宅麻將賭場　驚見阿公級81歲賭客

天際群鷹再臨滿州　琅嶠鷹季10月登場

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員捐贈汗蒸幕服務助放鬆

台南特搜拂曉出發花蓮災區不放棄任何一線希望

更多熱門

相關新聞

新北青農推洛神花食農旅行　手作司康體驗淡水風味

新北青農推洛神花食農旅行　手作司康體驗淡水風味

每年10月至11月正值洛神花盛產季節，青年農民張哲岳特別與淡水旅學堂合作，於10月11日及10月27日推出「輕軌里山-洛神花祭」活動。以洛神花為主題，帶領民眾認識洛神花、參與採收，並親手製作洛神花司康，同時走訪淡水近郊農村文化與田園景致，歡迎大家一同來體驗新北青農精心規劃的食農之旅。

新北偏鄉犬貓「絕育3合1」　守護毛寶貝健康

新北偏鄉犬貓「絕育3合1」　守護毛寶貝健康

重機騎士台64線自撞護欄　飛墜10多公尺送醫不治

重機騎士台64線自撞護欄　飛墜10多公尺送醫不治

台南特搜隊抵花蓮投入救援醫療組替志工清創包紮守護災區前線

台南特搜隊抵花蓮投入救援醫療組替志工清創包紮守護災區前線

即／台64線重機自撞護欄　騎士墜10多公尺命危

即／台64線重機自撞護欄　騎士墜10多公尺命危

關鍵字：

新北市花蓮災情侯友宜救援

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

即／諾貝爾和平獎得主出爐！

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面