無人機一看就懂！　台南消防第六大隊推動救災車輛空中標示

▲台南市消防局第六大隊推動救災車輛空中標示方案，在車輛頂部清楚標示單位名稱與編碼，提升無人機空中辨識能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化科技救災與災害現場指揮效能，台南市政府消防局第六大隊自1月起，正式推動「救災車輛空中標示方案」，針對所屬各式救災車輛，包括指揮車在內，統一於車輛頂部清楚標示單位名稱及專屬編碼，讓無人機從空中即可即時辨識車輛身分與配置位置，有效提升災害現場的指揮調度效率。

消防局指出，大型災害現場往往同時出動多輛消防車、救護車與支援單位，地面通訊負荷高、視野受限，透過無人機空拍搭配清楚的車頂標示，指揮官可迅速掌握各單位部署情形，從空中視角即時做出判斷，讓救災資源精準投入最關鍵的位置。

本項方案參考美國洛杉磯地區消防機關在跨機關森林大火應變，以及洛杉磯市消防局日常救災勤務的實務經驗。消防局說明，在國外重大災害現場，直升機與無人機早已成為指揮體系的重要一環，消防車輛頂部清楚標示代號與編碼，可大幅提升指揮官與幕僚人員的態勢感知能力，不僅降低地面通訊壓力，也能避免誤判資源位置。

消防局局長楊宗林表示，第六大隊主動引進國外成熟經驗，結合無人機科技推動救災車輛空中標示，是消防指揮系統現代化的重要一步。後續將持續檢討執行成效，滾動式優化標示設計與應用方式，作為全局推動科技救災與智慧指揮的重要參考依據。

市長黃偉哲則指出，面對大型災害與複合型事故，單靠人力已不足以應付，必須透過科技輔助與制度創新，全面提升城市防救災韌性。市府將持續支持消防單位深化科技應用，透過專業累積與跨域學習，打造更安全、更有韌性的台南市。