大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

▲林俊憲於新營舉辦大型造勢活動，現場湧入破萬名溪北鄉親力挺，展現強勁基層動能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選進入倒數階段，大台南市長參選人林俊憲3日於新營舉辦大型造勢活動，現場湧入破萬名溪北鄉親力挺，展現高度動員能量。

包括前農業部長陳吉仲、立委郭昱晴、林月琴，以及前台南縣長陳唐山拍片力挺，從農業、文化到社福政策，為林俊憲背書，強調台南未來需要一位熟悉地方、也具備中央經驗的市長人選。

活動現場星光雲集，台南市長黃偉哲、立法委員賴惠員、郭國文、市議長邱莉莉、副議長林志展，多位市議員與地方要角齊聚，展現溪北「大團結」氣勢。與會者指出，在距離初選不到兩週的關鍵時刻，林俊憲正是能凝聚黨內不同聲音的最大公約數。

前農業部長陳吉仲表示，自己出身農家，深知農民真正需要的是在關鍵時刻有人站出來解決問題。他指出，過去面對颱風、豪雨與農業災損，林俊憲始終站在第一線，無論是停止不合時宜的大區輪作、推動「三保一金」、協助蚵農設施更新，或為硬質玉米農民爭取救助標準調整，都能將基層聲音帶進中央，替農民爭取實質保障。

立委郭昱晴則從文化政策切入，指出台南是一座以文化立城的城市，未來市長不只要會建設，更要懂文化、願意長期投入。她肯定林俊憲推動岸內糖廠影視基地活化，成功促成《斯卡羅》、《牛車來去》等台劇誕生，並爭取逾16億元中央投資；同時也促成國家圖書館南部分館落腳新營，為南部知識發展奠定基礎。

立委林月琴指出，最新民調顯示林俊憲支持度已突破五成，關鍵在於其完整的家庭與社福政策規劃，尤其在孕婦照顧與托育制度上展現前瞻視野，讓民眾看見未來藍圖。

台南市長黃偉哲表示，林俊憲是市府最重要的中央夥伴，許多溪北重大建設都是透過他向中央爭取而來，相較只會空談的對手，林俊憲對市政有願景、有規劃，呼籲鄉親在1月12、13、14日「顧電話」，讓建設一棒接一棒。

林俊憲在會中也端出完整政策藍圖。他指出，新營交流道北上出口因車流集中、空間不足，存在高度風險，經多次向行政院爭取，改善計畫已正式核定，總經費約7.3億元，未來將新增匝道分流車潮，提升交通安全與效率。

在區域發展上，他積極推動台37線南延，串聯嘉義科學園區、南科與橋頭科學園區，補齊南台灣科技「I廊帶」，形塑完整的「SI矽產業走廊」，為溪北帶來長期結構性發展動能。

產業方面，智慧機器人產業聚落已確定落腳柳科三期，結合六甲工研院分院與沙崙科學城資源，打造研發到量產的完整生態系，成為溪北新產業核心。農業政策上，林俊憲指出，近年已投入超過67億元改善農水路，完成1800公里整建工程，並成功爭取多項天然災害救助制度修正，讓蜂農正式納入救助體系。

林俊憲強調，城市發展不該只停在建設尺度，更要回到市民的生活。他提出生育獎勵金加倍、孕婦免費接種RSV疫苗、擴大產檢計程車補助；托育方面，將擴大公共與準公共托育、設置夜間臨托據點；長照政策則主張健保補助不排富、敬老禮金加倍、推動帶狀皰疹疫苗，打造全年齡友善城市。

林俊憲最後表示，溪北是台南重要的農業與發展核心，未來無論在交通、產業、農業或防災治理上，都會持續逐案爭取、逐項落實，與地方並肩前行，為台南打造更安全、更有韌性、也更具未來性的城市。