眾神見証親友祝福！桃園大廟景福宮首辦聯合婚禮　歡迎新人報名

▲桃園大廟景福宮供奉的月老神君靈驗遠播，新人前往還願。（資料照／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

喜迎2026年，桃園市桃園區大廟景福宮，將於今年328首度舉辦「聯合婚禮」，歡迎新人在眾神見証庇佑、親友祝福下，完成人生重要的承諾儀式。景福宮主委簡征潭3日表示，此次聯合婚禮，希望為工作繁忙或疫情影響，雖已完成結婚登記，卻遲遲未能舉辦婚禮的新人圓夢，在莊重儀式中，留下美好回憶。

策劃執行景福宮首屆「聯合婚禮」的桃園市文化基金會顧問簡馨泓指出，整體婚禮將由專業團隊統籌，從儀式流程、場地布置到攝影紀錄一應俱全，新人無須自行籌備，即可在近300年歷史、香火鼎盛的廟埕中完成一場莊重而溫馨的婚禮，並留下正式影像紀錄。整體規劃兼顧文化內涵與實用性，以「物超所值」的宗教婚禮形式，減輕新人負擔。

▲桃園大廟景福宮首辦聯合婚禮。（圖／景福宮提供）

景福宮總幹事李詩明也強調，這場聯合婚禮不僅是一場婚禮活動，更是一種文化傳承與情感承諾的實踐。「這不是補辦婚禮，而是完成一個人生中本該擁有的重要儀式。」期盼透過眾神的祝福，為新人婚姻帶來長久守護與圓滿幸福。

目前聯合婚禮僅剩最後名額，廟方誠摯邀請尚未舉辦正式婚禮、期待一場具有文化意義與祝福儀式的新人儘速報名，把握難得機會，在桃園大廟景福宮完成人生的重要時刻。

桃園大廟景福宮香火鼎盛、廟內供奉的月老神君靈驗遠播，吸引全台單身信眾前來祈求姻緣，該廟更被網友票選列入「全台十大月老廟」。