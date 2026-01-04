　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園大湳滯洪池管理中心活化使用　委外景觀餐廳開幕

▲桃園大湳滯洪池管理中心活化使用

▲大湳滯洪池園區餐廳「㵘光」，以「臨水而坐，向光而食為理念，提供市民舒適用餐體驗。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局表示，該局積極推動東門溪流域治理，「大湳滯洪池」已上線操作即將滿2年，為提升園區服務品質，有效利用管理中心2樓閒置空間，委託廠商營運的「㵘光」餐廳於3日舉行開幕，歡迎市民朋友，來感受水域景致與美食交織的嶄新風貌。

水務局指出，為改善八德區和平路及國產社區一帶淹水問題，市府將既有埤塘豎啣埤（即員63號池，又稱大湳水上樂園）改建為具有防洪功能之濕式滯洪池，滯洪量達15萬立方公尺，工程已於113年1月完工。

▲桃園大湳滯洪池管理中心活化使用

▲大湳滯洪池。（圖／水務局提供）

大湳滯洪池原為國家級重要濕地，除利用池體空間調節大灣溝及西坡渠水量，改善淹水情況外，並依濕地保育法維持水域空間，形塑多樣化生物棲地，同步規劃可供居民休閒活動之管理中心及環池景觀步道等設施，打造全新多功能場域。

為確保大湳滯洪池園區環境安全與使用品質，管理單位除加強日常維護外，亦特別安排保全人員進行定期巡邏，提升園區整體管理效能。同時，針對管理中心閒置空間進行活化再利用，透過公開招租方式引入具專業經驗之民間團隊，結合園區自然水域景觀，打造兼具休憩、餐飲與生活美學的友善空間，讓滯洪池不僅具備防災功能，更成為民眾日常親近水環境的重要場域。

園區委外經營的餐廳「㵘光」，以「臨水而坐，向光而食，讓日常多一分柔亮」為理念，期望提供市民舒適放鬆的用餐體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

三生永續向前行！新北推百萬人種百萬樹全民行動

防疫不鬆懈！新北動保處3關鍵措施　全面強化養豬場防線

重溫12強冠軍之路紀錄片特映　侯友宜勉小球員堅持追夢

基隆市立體育館內裝大改造　座椅升級、場地照明全面更新

基隆社大教學成果展登場　謝國樑：育才讓城市更有愛

從校園到全國賽場　YONEX群岳盃為台灣羽球扎根

鹿谷鄉農會、凍頂茶葉生產合作社冬茶頒獎　茶農張仙青獲特等獎

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

三生永續向前行！新北推百萬人種百萬樹全民行動

防疫不鬆懈！新北動保處3關鍵措施　全面強化養豬場防線

重溫12強冠軍之路紀錄片特映　侯友宜勉小球員堅持追夢

基隆市立體育館內裝大改造　座椅升級、場地照明全面更新

基隆社大教學成果展登場　謝國樑：育才讓城市更有愛

從校園到全國賽場　YONEX群岳盃為台灣羽球扎根

鹿谷鄉農會、凍頂茶葉生產合作社冬茶頒獎　茶農張仙青獲特等獎

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽媽男友猥褻性侵188次　判5年6月

【這是社牛吧】男跨完年在捷運上喊新年快樂！乘客們暖回附和超熱情

地方熱門新聞

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

台南市安南區3樓透天厝晚間驚傳火警電暖爐不慎釀災8人緊急疏散

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

無人機一看就懂！台南消防第六大隊推動救災車輛空中標示

台東市跨年活動發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

斗南小東休閒運動中心 ROT案招商啟動

桃園大廟景福宮首辦聯合婚禮　歡迎新人報名

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

大湳滯洪池管理中心活化使用　景觀餐廳開幕

裕成拉鏈捐550萬高規救護車強化關仔嶺急救網

桃園兒童文學作家謝鴻文以遊戲　開啟閱讀

更多熱門

相關新聞

南投縣政府主管宿舍群積極活化　辦理藝術宗教市集

南投縣政府主管宿舍群積極活化　辦理藝術宗教市集

南投縣政府積極活化主管宿舍群、妥善規劃招商，打造南投市民休閒新地標，上周末由老宅火鍋店發起、攜手百年南投戲院共同策劃《算了啦這條街》市集，結合寺廟文化與藝術，提供消災解厄、開運祈福、集章觀光等4大亮點主題，邀請民眾把握1月3、4日最後期程一起走走逛逛，與家人親友共度美好時光。

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

台中「景觀民宿餐廳」藏身環山部落

台中「景觀民宿餐廳」藏身環山部落

星巴克看101跨年煙火開價8,880元

星巴克看101跨年煙火開價8,880元

花蓮大全社區「巴拉告捕魚法」　綻放農村再生

花蓮大全社區「巴拉告捕魚法」　綻放農村再生

關鍵字：

桃園水務局大湳滯洪池活化景觀餐廳

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

陸白富美睡頂流扯出檀健次！「5大線索」全符合

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面