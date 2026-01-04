桃園大湳滯洪池管理中心活化使用　委外景觀餐廳開幕

▲大湳滯洪池園區餐廳「㵘光」，以「臨水而坐，向光而食為理念，提供市民舒適用餐體驗。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局表示，該局積極推動東門溪流域治理，「大湳滯洪池」已上線操作即將滿2年，為提升園區服務品質，有效利用管理中心2樓閒置空間，委託廠商營運的「㵘光」餐廳於3日舉行開幕，歡迎市民朋友，來感受水域景致與美食交織的嶄新風貌。

水務局指出，為改善八德區和平路及國產社區一帶淹水問題，市府將既有埤塘豎啣埤（即員63號池，又稱大湳水上樂園）改建為具有防洪功能之濕式滯洪池，滯洪量達15萬立方公尺，工程已於113年1月完工。

▲大湳滯洪池。（圖／水務局提供）

大湳滯洪池原為國家級重要濕地，除利用池體空間調節大灣溝及西坡渠水量，改善淹水情況外，並依濕地保育法維持水域空間，形塑多樣化生物棲地，同步規劃可供居民休閒活動之管理中心及環池景觀步道等設施，打造全新多功能場域。

為確保大湳滯洪池園區環境安全與使用品質，管理單位除加強日常維護外，亦特別安排保全人員進行定期巡邏，提升園區整體管理效能。同時，針對管理中心閒置空間進行活化再利用，透過公開招租方式引入具專業經驗之民間團隊，結合園區自然水域景觀，打造兼具休憩、餐飲與生活美學的友善空間，讓滯洪池不僅具備防災功能，更成為民眾日常親近水環境的重要場域。

園區委外經營的餐廳「㵘光」，以「臨水而坐，向光而食，讓日常多一分柔亮」為理念，期望提供市民舒適放鬆的用餐體驗。