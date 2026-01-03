　
    • 　
>
地方焦點

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

▲雲縣府6大局處與西螺公所現場討論，逐項盤點大橋公園與周邊建設需求。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲從西螺老街延伸至西螺大橋，縣府盼打造不中斷的觀光動線。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為提供居民一處安全、舒適的休閒空間，並串連西螺老街商圈經大橋公園至西螺大橋的觀光軸線，雲林縣長張麗善昨（2）日下午率縣府文觀、交工、城鄉、民政、建設及水利等6大局處，實地會勘西螺鎮大橋公園。盼結合西螺福興宮太平媽祖深厚的在地信仰力量，翻轉老舊公園機能，提升運動休閒與觀光量能。

▲雲縣府6大局處與西螺公所現場討論，逐項盤點大橋公園與周邊建設需求。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮香火鼎盛，太平媽祖信仰深植人心，成為地方建設的重要精神力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善表示，感謝西螺福興宮董事長楊文鐘率領董監事團隊，攜手鎮公所與代表會長期關注地方建設與整體發展。會勘簡報中提出多項建設需求，包括大橋公園福興宮造型景觀燈設置、籃球場天幕新設工程、大橋公園全區排水溝與鋪面改善、大橋公園至大橋路聯通道路開通、網球場整修及西螺老街商圈活化等，縣府相關局處皆於現場逐一回應。

▲雲縣府6大局處與西螺公所現場討論，逐項盤點大橋公園與周邊建設需求。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大橋公園地磚破損、樹根隆起，縣長張麗善實地查看，要求加速改善確保使用安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，實地勘查發現，大橋公園使用年久，園內大樹竄根導致地磚破裂不平，排水系統多處毀損，影響民眾行走安全；網球場地坪老舊，籃球場缺乏遮蔽設施，無法因應風雨使用，整體仍有相當大的改善空間。她請西螺鎮公所儘速完成全區通盤檢討與整體規劃，依輕重緩急、分期分區提報經費，縣府將跨局處協助審查，打造全齡共融、兼具運動與休閒功能的優質公園。

張麗善進一步說明，縣府同步推動周邊發展，藝術兵營活化案已由文觀處協助向文化部申請補助，正待核定；西螺老街商圈活化部分，建設處將辦理地方說明會，說明攤商改造補助辦法；旅客服務中心規劃，城鄉處也將協助透過國發會地方創生計畫爭取經費。縣府將整合信仰文化、運動休閒與觀光資源，串連老街、大橋公園及西螺大橋，形成人潮不間斷的觀光軸線。

▲雲縣府6大局處與西螺公所現場討論，逐項盤點大橋公園與周邊建設需求。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲從西螺老街延伸至西螺大橋，縣府盼打造不中斷的觀光動線。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善強調，西螺福興宮太平媽祖長年守護地方，是居民重要的精神支柱，縣府將與鎮公所及福興宮攜手合作，不分彼此、通力完成各項建設，打造西螺新的休閒與觀光亮點，帶動產業發展與地方繁榮。

福興宮董事長楊文鐘則表示，期待透過基礎建設改善，點亮西螺重要觀光廊帶，帶動地方產業發展，吸引更多遊客走進西螺，延長停留時間，讓地方經濟持續活絡。

▲雲縣府6大局處與西螺公所現場討論，逐項盤點大橋公園與周邊建設需求。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大橋公園地磚破損、樹根隆起。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


