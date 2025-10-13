　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準「風神颱風」走向詭變估3條路徑　1情況半個台灣猛雨

▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象署、翻攝cyclonicwx）

▲風神颱風最快周六生成。（圖／翻攝cyclonicwx）

記者許力方／台北報導

中央氣象署指出，最快15日（周三）將有熱帶性低氣壓生成、18日（周六）若增強為颱風，編列今年第24號颱風「風神」（Fengshen）。氣象專家則分析，根據目前模式預測，「準風神」在17日（周五）之後的路徑變數極大，分為3大條路線，有可能與東北季風產生共伴效應帶來明顯雨勢。

氣象署稍早表示，目前西北太平洋上的熱帶系統未來將通過菲律賓，預計15、16日（周四）增強為熱帶性低氣壓，並在18日增強為颱風，預估到時東北風帶來水氣，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及東半部有局部降雨，19日（周日）東北季風，加上熱帶性低氣壓或颱風影響，降雨廣泛，桃園以北、東半部有短暫降雨，新竹及苗栗也有局部降雨。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」指出，熱帶擾動96W目前位於關島南方海域，正逐漸醞釀組織中，未來幾天會逐漸發展、增強，最快17、18日成為第24號「風神」颱風，目前預報大致分為侵襲台灣、走巴士海峽、侵襲菲律賓這三大派，顯見模式預報仍處於嚴重分歧的階段。由於秋季颱風多了北方系統參戰，會讓情勢變得更加複雜、詭譎及變化多端，預報會持續修正調整，副熱帶高壓強弱仍然是關鍵。

▲▼ 。（圖／NCDR、中央氣象署、翻攝weathernerds）

▲準風神未來路徑預報仍嚴重分歧 。（圖／翻攝weathernerds）

粉絲團「觀氣象看天氣」表示，96W於12日下午被編號，日本氣象廳也在13日清晨判定他為熱帶低壓，也就是準風神。目前96W的東北側有一個冷心低壓存在，短期內它們兩個會有所互動，並牽引96W稍微往北移動，但短期內不太容易有明顯發展，中後期冷心低壓往北移動、逐漸消散，96W就重回副高導引氣流指引。

「觀氣象看天氣」根據目前模式預測分析，17日之後準風神的路徑變數極大，美國認為其路徑偏北，且環流會與東北季風產生明顯共伴效應，導致整個北部、東部降下明顯雨勢；歐洲等AI模式預測路徑則較為偏南，甚至不排除登陸菲律賓，雖還是有共伴效應發生機會，但相對於美國預報弱了不少。

文中提醒，未來幾天，準風神會逐漸發展，並有成為颱風的機率，雖然環流本體不一定會直接影響台灣，但19日起隨冷空氣南下，加上颱風接近台灣東南方海域，需要密切關注了。

10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

氣象氣象雲風神颱風颱風路徑台灣颱風論壇觀氣象看天氣

