　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲模式（AIFS，上圖左）、美國模式（GFS，上圖右）下周一晚間8時模擬圖顯示，第一波帶有冷空氣的東北季風已南下，台灣附近另有熱帶系統及秋颱共伴效應存在，位置有明顯差異。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，第一波帶有冷空氣的東北季風大致周日起開始南下，但台灣東南方海面另有熱帶系統移近，在冷熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的不確定性；因此台灣是否受到颱風直接侵襲？或受到其環流與東北季風產生共伴（秋颱）效應的威脅？雨將怎麼下？氣溫降幾度？應繼續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗，白天炎熱，北台最高氣溫約在38度，午後山區偶有局部短暫降雨的機率；周二至周六各地大多晴朗，白天炎熱，午後山區偶有局部零星降雨的機率，東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，第一波帶有冷空氣的東北季風，大致周日起開始南下，迎風面轉雨、氣溫漸降；但台灣東南方海面另有熱帶系統移近，在冷熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的不確定性。

吳德榮指出，因此台灣是否受到颱風直接侵襲？或受到其環流與東北季風產生共伴（秋颱）效應的威脅？雨將怎麼下？氣溫降幾度？各國模式模擬皆持續調整中，妄下定論亦屬枉然，應繼續觀察。

吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱娜克莉今日在日本南方海面，繼續向東北東加速前進，追隨哈隆颱風的路徑，下午起逐漸遠離日本。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本適合旅遊「不適合生活」？　鄉民點出3大關鍵原因
韓妹逛超商變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了
2026台南、高雄恐變天？　蔡正元點名「這都」
全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量
「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝
要降溫了！　變天轉雨時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今開工！　2025「最後連假」曝

日本沒有「寧靜車廂」也超安靜　日作家揭關鍵：恐變另一種博愛座

1.3億公款淪私人金庫　央大院長出國千萬考察費自行核銷

央大院長爆囂張自肥　濫權護航妻接教職領高薪

日本適合旅遊「不適合生活」？　鄉民點出3大關鍵原因

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

早餐太晚吃！糖尿病風險高59%　醫揭「168斷食陷阱」

要降溫了！　變天轉雨時間曝

日本1助眠法「小指貼退熱貼」爆紅　台網實測讚：起床人輕飄飄的

小資族住台北「CP值才高」掀論戰　網：一萬租房頂多比監獄好一點

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

今開工！　2025「最後連假」曝

日本沒有「寧靜車廂」也超安靜　日作家揭關鍵：恐變另一種博愛座

1.3億公款淪私人金庫　央大院長出國千萬考察費自行核銷

央大院長爆囂張自肥　濫權護航妻接教職領高薪

日本適合旅遊「不適合生活」？　鄉民點出3大關鍵原因

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

早餐太晚吃！糖尿病風險高59%　醫揭「168斷食陷阱」

要降溫了！　變天轉雨時間曝

日本1助眠法「小指貼退熱貼」爆紅　台網實測讚：起床人輕飄飄的

小資族住台北「CP值才高」掀論戰　網：一萬租房頂多比監獄好一點

住台北「蛋黃中的蛋黃區」陳志強、曾智希被目擊騎機車出門！網：超樸實

加薩戰爭已經結束！　川普嗨喊：中東局勢將恢復正常

今開工！　2025「最後連假」曝

美對中加徵100％關稅　沈富雄揭1事：我們也受害很深

膝傷未癒！藍鳥比薛特無緣ALCS　薛茲爾、巴西特強勢入列助陣

王柏傑情斷謝欣穎被爆「婚禮互潑酒」　新郎楊祐寧首度正面回應！

新北全運會帶隊教練爆爭議　羅嘉翎、黃昱翔拚連霸共同陳情

邱毅點出「趙少康最大錯誤」　揭陸網友最支持她當黨主席

以色列宣告「達成巨大勝利」　納坦雅胡：戰鬥仍未結束

阿湯哥爆籌備「不可能的婚禮」！想飛出地球結婚　外媒曝超狂細節

【親民里長上線】湘荷妹妹主動跟姐姐粉打招呼

生活熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

要降溫了！　變天轉雨時間曝

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

快訊／23:12花蓮近海規模4.5地震

ET民調／62.9%支持政府讓加熱菸合法上市　打擊走私、課徵稅收挹注國庫

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

進口蔬果檢驗　6款驗出農藥超標

花580元抽一番賞「抽到空氣」！店家解釋2句話被罵翻

更多熱門

相關新聞

要降溫了！　變天轉雨時間曝

要降溫了！　變天轉雨時間曝

中央氣象署預報員張承傳表示，周日東北季風增強，中部以北、東北部慢慢轉涼，加上南邊有些熱帶系統水氣有機會帶上來，因此降溫幅度和雨區有多廣，還要再觀察，但基本上北部、東半部有些降雨。

新北完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

新北完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

3地區晚間大雨特報！氣象署示警

3地區晚間大雨特報！氣象署示警

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮颱風

讀者迴響

熱門新聞

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

中國：台心戰大隊18幹部「最高判死刑」

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

要降溫了！　變天轉雨時間曝

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

快訊／23:12花蓮近海規模4.5地震

ET民調／62.9%支持政府讓加熱菸合法上市　打擊走私、課徵稅收挹注國庫

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

更多

最夯影音

更多
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面