「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式（AIFS，上圖左）、美國模式（GFS，上圖右）下周一晚間8時模擬圖顯示，第一波帶有冷空氣的東北季風已南下，台灣附近另有熱帶系統及秋颱共伴效應存在，位置有明顯差異。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，第一波帶有冷空氣的東北季風大致周日起開始南下，但台灣東南方海面另有熱帶系統移近，在冷熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的不確定性；因此台灣是否受到颱風直接侵襲？或受到其環流與東北季風產生共伴（秋颱）效應的威脅？雨將怎麼下？氣溫降幾度？應繼續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗，白天炎熱，北台最高氣溫約在38度，午後山區偶有局部短暫降雨的機率；周二至周六各地大多晴朗，白天炎熱，午後山區偶有局部零星降雨的機率，東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，第一波帶有冷空氣的東北季風，大致周日起開始南下，迎風面轉雨、氣溫漸降；但台灣東南方海面另有熱帶系統移近，在冷熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的不確定性。

吳德榮指出，因此台灣是否受到颱風直接侵襲？或受到其環流與東北季風產生共伴（秋颱）效應的威脅？雨將怎麼下？氣溫降幾度？各國模式模擬皆持續調整中，妄下定論亦屬枉然，應繼續觀察。

吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱娜克莉今日在日本南方海面，繼續向東北東加速前進，追隨哈隆颱風的路徑，下午起逐漸遠離日本。