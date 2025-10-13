颱風娜克莉掃過日本伊豆群島　狂風暴雨畫面曝！掀起8公尺巨浪

記者羅翊宬／編譯

今年第23號颱風「娜克莉」持續影響日本伊豆群島，成為連續兩週襲擊該地的強颱。日本氣象廳指出，颱風今（13）日最接近伊豆群島，伴隨強風與豪雨，海上預估將出現高達8公尺巨浪，並提醒即便颱風脫離暴風圈後，地層鬆動仍可能引發土石流等災害，呼籲民眾持續保持警戒。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，截至13日上午，颱風「娜克莉」中心位於八丈島東方約80至190公里的海域，以時速約30公里向東北東移動。中心氣壓維持在975百帕，中心附近最大風速35公尺、瞬間最大風速達50公尺，颱風東南側95公里及西北側75公里範圍內風速超過25公尺，屬於暴風範圍。

不過，伊豆群島雖已脫離暴風半徑，但仍籠罩在強風範圍內，風勢及降雨持續增強。

受到颱風影響，八丈島機場於上午6時觀測到瞬間最大風速42.7公尺，八丈島一小時降雨量最高達44毫米。同時，海上也伴隨大浪與長浪，預計傍晚前仍將維持劇烈狀態。

日本氣象廳特別提醒，過去曾發生雨勢減弱或暫停後仍引發土石流災害等案例，呼籲民眾應避免靠近懸崖或地層鬆軟地區，以防發生意外。

▲▼今年第22號颱風「哈隆」9日侵襲日本伊豆群島八丈島。（圖／達志影像／美聯社）

在災情方面，東京都八丈町因颱風影響暫停給水車配送水資源，預計明（14）日早晨恢復。截至上午11時，八丈町6處避難所共281人前來疏散，青島村2處避難所有7人避難。

東京電力公司指出，八丈町約2500戶、青島村約20戶停電。教育與公共設施方面，八丈町小中學校停課至14日，幼稚園因斷水至少得停課至18日，至於何時能恢復上課則未定。

日本氣象廳再次呼籲，民眾應避免非必要外出，建議留在屋內並遠離窗戶，對於颱風所帶來的強風、打雷與瞬間強風保持警戒，尤其是伊豆群島南部地區，因為上一周颱風22號已造成地層鬆動與建築物毀損，災害風險更高。

