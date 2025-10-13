白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　當街大轉彎！胡董激動落淚

記者柯沛辰／綜合報導

白沙屯媽祖在新竹縣竹北市展開賜福遶境，不料「粉紅超跑」12日上午突然大轉彎衝入「吊車大王」胡漢龑的羅浮宮豪宅，讓胡漢龑嗨到跳起來，甚至一度激動落淚。對此，不少信眾直呼，胡董近來出錢出力協助花蓮災後重建，「媽祖都看在眼裡」。

當天上午9點多，「粉紅超跑」行經竹北市文信路一帶，胡漢龑早已率領親友團等候，跪地準備接駕，並率親友高喊：「媽祖！媽祖！我愛你！」隨後全家人依序鑽轎底領福。沒想到，鑾轎賜福完準備離開時，突然180度轉向折返，直奔胡董價值5億元的羅浮宮豪宅，駐駕約20分鐘，

▲「吊車大王」胡漢龑率一家人迎接白沙屯媽祖鑾轎。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台，下同）

胡董見狀緊跟在後，一路上雙手合十，連聲道謝。期間，鑾轎除了在豪宅內駐駕，還衝上啟德企業二樓臨時辦公室「巡視」。沒想到，鑾轎離開豪宅約5分鐘後，竟又再度折返停駕在豪宅門口，讓胡一度感動落淚，直呼「感謝威靈顯赫的媽祖娘娘！」

▲儘管空間略顯狹窄，鑾轎還是罕見爬樓梯上到二樓。

許多信眾看完紛紛驚呼，「第一次看到媽祖神轎爬樓梯」、「胡董，這次光復鄉做這樣多好事，媽祖娘娘有感」、「胡董的大愛及善良，媽祖都看在眼裡，這次竹北繞境特地也進去胡董辦公室，給你加持賜福」、「媽祖認證的好人，即便爬樓梯也要上去，反觀那些讓媽祖掉頭離開的偽君子...不言而喻。」

還有網友指出，「大家都說胡董光復行善，但其實之前晴空匯燒起來的時候，有165人受困高樓層，超過12層以上的人需要救援，只有吊車大王的雲梯車有辦法伸這麼高，也是吊車大王無償救援，當時真的非常緊急，媽祖娘娘有感，感恩媽祖！」

▼胡董跪地感謝白沙屯媽祖。