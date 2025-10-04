大轉彎！吊車大王決定「再辦白宮重機械展」　原因暖爆了

▲胡漢龑霸氣表示，要替災民、救災英雄們「再辦一次重機械展」。（圖／翻攝Threads／huboss888）



網搜小組／劉維榛報導

教師節連假湧入破10萬人參觀「啟德白宮」重機械展，造成寶山交通塞爆引發民怨，吊車大王胡漢龑宣布，不會再辦了。如今大轉彎，胡漢龑親赴花蓮災區時，聽聞許多人為救災而錯過展覽深感遺憾，為此他決定為了災民、鏟子超人們再辦一次，而時間就由光復鄉災民來決定。

胡漢龑在Threads表示，他在花蓮協助救災時，聽到很多民眾說早就買好高鐵票，想要去看啟德重機械展，但為了救災只好放棄前往，不僅如此，還有救災英雄們在臉書留言、致電到公司，希望他能再辦一次展覽。

日前胡漢龑才表示，來白宮的人潮超乎預期，造成交流道大塞車，對寶山鄉民、高公局、警消人員感到很不好意思，「下次沒有政府來支持我們，不敢再辦」。

對此，胡漢龑與內部討論一番後，決定為了災民、救災英雄們再辦一次，並與花蓮縣議長張峻溝通後，「等到家園重建完成，看是12、1、2月，可以配合你們，專為鄉民再舉辦一次，規模一樣的重機械展覽，時間由你們光復鄉鄉民來訂！」

胡漢龑對這次災情出錢出力，也對罹難者、失聯者提供1萬元的撫恤金，傷者每人2000元。此外，胡漢龑也感謝宏江重機的義氣相挺，特地委託他轉贈新臺幣50萬，希望也能替花蓮光復鄉盡一份力。