吊車大王「啟德白宮」不再辦展了！　原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

「吊車大王」胡漢龑近日在豪華新總部「啟德白宮」舉辦重機械展，加上適逢連假，工作人員估算吸引超過10萬人到場參觀。胡漢龑表示，人潮超乎預期，造成交流道大塞車，對寶山鄉民、高公局、警消人員感到很不好意思，「下次沒有政府來支持我們，不敢再辦」。

▲胡漢龑與民眾合照、跳舞互動。（圖／翻攝自Facebook／啟德機械起重工程-股公司）

胡漢龑在連假期間（9月27至29日）開放「40億元神秘白宮」讓民眾參觀，現場展出多款巨型吊車、超跑，他本人也穿著招牌「東北大花服飾」，親自與民眾互動、跳舞，熱情和大家合照。

不過，由於活動地點位於寶山交流道旁，開放第一天就因人潮爆滿而塞車。胡漢龑9月29日在臉書直播中表示，本來預估活動人潮只有1萬多人，結果第一天來了3萬多人，第二天來了快5萬人，第三天估計有6、7萬人，3天下來總計超過10萬人。

胡漢龑說，大量人潮造成交流道塞車，對高公局、寶山鄉民感到很不好意思，警察、消防人員也很辛苦，要協助運送中暑的老人家，「抱歉，下次沒有政府來支持我們，不敢再辦」。此外，他還提到自己的人生願望是上大巨蛋跳開心舞，「因為我是被吊車界耽誤的歌手」。

網友們紛紛留言稱讚胡漢龑親民、現場工作人員親切，「一個大企業家可以這樣親民不容易，站一個下午就希望大家都能合照到」、「胡董好幽默」、「胡董人氣太旺了，都比遊樂園還多人了」。