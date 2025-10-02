擁4妻卻不違法？吊車大王親揭「婚姻內幕」：全部合法

▲胡漢龑不僅身家驚人，更擁4妻、14子女，引發網友討論。（翻攝自臉書啟德機械起重工程-股公司）

圖文／鏡週刊

64歲的竹北「吊車大王」啟德機械起重工程董事長胡漢龑，近日投身花蓮救災行動再次引發關注。胡漢龑不只身家驚人，更樂擁4名妻子與14名子女，讓外界好奇他如何在一夫一妻制的台灣還不會觸法？他近日接受媒體訪問，親揭配偶欄現況，自曝「已經空白20幾年」。

胡漢龑8月公開在寶山的啟德新總部，號稱斥資40億打造的奢華「白宮」，還開放民眾參觀。除了40億白宮，他也坐擁竹北金碧輝煌的「小羅浮宮」，更收藏了上億元的超跑名車，超驚人身家掀起熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了上億身家和收入，胡漢龑的家庭狀況也一度引發網友討論，就有人在PTT發文好奇，胡漢龑有4名妻子與14名子女，甚至還曾受訪自曝有16名女友，「但台灣不是一夫一妻制嗎，為何他能娶4個老婆？」鄉民們眾說紛紜，議論背後原因。

根據《中時新聞網》報導，胡漢龑接受訪問時親自透露不為人知的婚姻內幕。他表示，有跟老婆講離婚，也有補償她，因此他的身分證配偶欄上已經空白20幾年了，有生小孩也全部都合法。

▲胡漢龑近日親自帶隊到花蓮光復協助救災，出錢出力展現善心。（翻攝自臉書啟德機械起重工程-股公司）

根據《刑法》第237條的重婚罪規定，有配偶而重為婚姻或同時與2人以上結婚者，處5年以下有期徒刑。不過據胡漢龑的說法，他已離婚、配偶欄空白，自無「重婚」的問題，他也強調自己不會違法亂紀，只是沒有再去登記結婚，才讓「老婆們」可以光明正大存在。

他還提到，前面跟他在一起的女人生的小孩，他也有養大成人、還送去美國念書。被問到還有沒有想再娶第5個老婆，他則說自己已經64歲，不會再想這個問題，但又笑說自己的體力是與生俱來的天賦，「就是這麼好」。



更多鏡週刊報導

便當、報紙什麼都偷！起底北捷白髮嬤 竊盜前科累累偷遍大台北

網傳熱心物資送花蓮災民 遭抓包全是「AI便當」挨批蹭熱度

竹北吊車大王出手！派全新小山貓進花蓮災區 再給罹難者1萬慰助金