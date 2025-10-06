　
地方 地方焦點

桃園迎接國際女孩日　女孩足球體驗營及交流賽中秋開踢

▲桃園迎接國際女孩日　

▲婦幼局長杜慈容(第二排左三)鼓勵女孩，培養堅定與勇敢的運動精神。（圖／婦幼局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府婦幼發展局6日表示，為回應聯合國訂定每年10月11日的「國際女孩日」，該局4日於國立中央大學依仁堂舉辦「桃園女孩日系列活動—足球體驗營」，5日晚間在台茂購物中心7樓天空足球場舉辦「桃園女孩足球交流賽」，吸引逾50名國中小及高中的女孩齊聚球場，感受足球運動的魅力，展現自信與活力。

婦幼局表示，活動邀集多位專業教練與裁判規劃多元有趣的課程，從足球技巧教學、趣味團康到友誼競賽，帶領女孩們實際體驗足球的節奏與挑戰。課程內容包括帶球繞桿、傳球接力、足球保齡球目標射擊、射門及守門挑戰等項目，現場歡笑聲不斷，氣氛熱烈。杜慈容局長親臨現場，頒發專屬結業證書與禮品，鼓勵女孩勇於嘗試新事物，培養堅定與勇敢的運動精神。

▲桃園迎接國際女孩日　

▲桃園迎接國際女孩日，女孩足球體驗中秋開踢。（圖／婦幼局提供）

4日下午，女孩們在依仁堂現場觀賞台灣女子五人制足球比賽並由教練現場講解，進一步了解女子足球的發展歷程與專業精神，啟發對多項運動的興趣與熱情。杜慈容局長也接受緯來體育台訪談表示，桃園市多年來持續回應聯合國「國際女孩日」精神，致力推動以女孩為主體的政策與資源。今年以足球為主題，象徵女孩勇於挑戰、突破限制的力量，期待透過體驗營與交流賽，讓更多女孩在運動場上建立自信，發現自己的光芒。

5日晚間在台茂購物中心7樓天空足球場舉辦「桃園女孩足球交流賽」，分為國小組及國高中組進行比賽。女孩們在球場上揮灑汗水、齊心協力爭取勝利，展現團隊合作與競技精神。賽後由杜局長親自頒發優勝獎牌及「MVP」、「金手套獎」、「金靴獎」等特別獎項，為中秋佳節增添一份難忘的青春記憶。

婦幼發展局表示，本次足球體驗營與交流賽報名反應熱烈，資訊公佈2天即額滿，顯示女孩對運動體驗的高度興趣。未來將持續推動以「女孩為主體」的政策與支援資源，鼓勵女孩在運動場上及各領域中勇於挑戰、突破自我，培養自信與多元能力，打造更友善的成長環境。

桃園迎接國際女孩日　女孩足球體驗營及交流賽中秋開踢

桃園迎接國際女孩日　女孩足球體驗營及交流賽中秋開踢

