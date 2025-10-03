　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

移民班13期結訓添103名生力軍　吳堂安讚：維護國家安全及移民人權

▲內政部第13期結訓典禮。（圖／內政部提供）

▲內政部第13期結訓典禮。（圖／內政部提供，下同）

記者郭運興／台北報導

內政部今(3日)指出內政部次長吳堂安今親臨移民署舉辦的移民班第13期學員專業訓練結訓典禮，肯定103名學員在眾多考生中脫穎而出。他強調，肯定移民署持續延攬優秀人才，有優秀的生力軍加入，必定能在維護國家安全及移民人權，貢獻己力，成為保障新住民的重要力量。

吳堂安表示，學員在通過特考筆試錄取後3至9個月的專業訓練期間，除完成法治教育外，還須接受體能(技)訓練、初級救護技術員訓練等課程，通過嚴格訓練與考核，展現出高度的專業素養與責任感，移民署有優秀的生力軍加入，必定能在維護國家安全及移民人權，貢獻己力，成為保障新住民的重要力量。

吳堂安指出，移民署的業務範疇相當廣泛及多元，同時肩負保障移民人權、維護國家安全及推動多元文化等多重任務，全力建構開放、多元的移民社會；舉凡推動移民輔導政策，辦理新住民發展基金補助，新住民及子女培力與獎助學金等照顧措施，精進證照查驗辨識能力及建置第4代自動查驗通關系統，強化查處非法外來人口及境內非法活動，積極防制人口販運，以及加強線上犯罪偵查與強化國際交流合作，讓我國連續16年獲列全球防制人口販運評比的第1級國家。

吳堂安說明，這期的學員來自各種不同專業領域，各有所長；例如二等班學員黃㛄銘，曾擔任行政院及部會首長隨扈警衛任務，因想嘗試移民署的工作挑戰，而辭去刑事局國際刑警科的工作；還有三等班越南文組學員武豔秋，因結婚移居在臺，歸化取得我國國籍，努力學習國語及台灣文化，曾獲2屆「移民工文學獎」首獎殊榮，期許到移民署能為社會的多元文化發展貢獻己力；三等班泰文組學員蔡進添，為新住民二代，曾為射擊國手，希望憑藉自己優秀的運動能力，能為移民署注入一股活力；三等班英文組學員王崇安，因從小在國外成長及學習，曾於航空公司擔任飛行航員管理專員，期許自己能成為允文允武的優秀移民官。

最後，吳堂安強調，肯定移民署持續延攬優秀人才，執行入出國及移民業務，提供新住民宜居、樂業的生活環境，期許每位新進移民官將所學的知識與技能，應用在未來的實際工作中，並保持學習的熱忱，持續強化個人專業技能，成為推動移民署各項業務的重要力量。

▲▼內政部第13期結訓典禮。（圖／內政部提供）

▲▼內政部第13期結訓典禮。（圖／內政部提供）

▲▼內政部第13期結訓典禮。（圖／內政部提供）

內政部移民署吳堂安新住民

