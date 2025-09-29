查緝非法移工悍將更關懷新住民　臉書滿滿陽光卻魂斷最愛山林

▲移民署南投專勤隊長邱國志生前熱愛登山、馬拉松和戶外旅遊活動。（圖／翻攝「邱國志」臉書，下同）

記者高堂堯／南投報導

移民署南投縣專勤隊隊長邱國志28日獨攀台中市和平區的八仙山，卻倒臥在步道上、失去呼吸心跳，嚇得其他山友趕緊報警；遺憾的是，搜救人員到場時，邱男已確認身亡，詳細案發原因仍待後續釐清。

根據調查，一名山友28日下午3點多行經八仙山步道3.5公里處時，發現有名男子倒地不起、失去生命跡象，嚇得趕緊報警求助；台中市消防局接獲報案，立即集結入山搜救，晚間7點多成功接觸患者，並且執行夜間下撤作業，不過由於男子已經身亡，搜救人員將遺體送至松鶴的登山口，後續將通知警方、家屬到場，並證實其身分為南投專勤隊長邱國志。

據了解，邱國志過去歷任彰化、澎湖等多個縣市移民署單位，今年4月才調任南投專勤隊長；該縣據統計截至今年9月，移工人數已超過1.5萬人，移工失聯、逃逸甚至涉犯山老鼠或詐騙等刑案亦有增加趨勢，邱國志甫到任即積極偕同警方，於信義鄉等易藏匿逃逸移工的山區進行幾波加強查緝工作，4月間曾一口氣查獲22人，成果豐碩，此外也配合政策持續訪視地方新住民、給予生活關懷和協助。

從邱國志臉書個人專頁檢視，滿滿都是在北大武山、合歡群峰、玉山主峰等百岳攻頂後，或者在北海岸參加萬金石馬拉松、甚至出過到日本參加青山太平洋馬拉松，以及走訪澎湖群島、嘉義等上山下海留下的身影，也張貼有許多相關的行程計畫表，如去年11月間的「單攻玉山北主東行程計畫書」，註明他「每日跑步5-10K，馬拉松40餘場，體能狀態良好」、「今年已單攻西巒大山、奇萊南華山、合歡北西峰2次、北大武山等，狀況均順利。(Ps.112/12/18玉山主峰越

野跑,來回6h50m)」、「無特殊病史，高山適應正常」。

▲邱國志（左二）與移民署各級單位官員一同訪視南投縣新住民，給與生活關懷協助。（圖／翻攝移民署官網）

移民署南投單位同仁也回顧，邱國志向來熱愛登山、馬拉松和旅遊等戶外活動，通常是進行個人行程，從未聽說身體有痼疾等狀況，不幸消息傳來，眾人都感到震驚不捨。

移民署今日則發表聲明，指出邱國志在移民署服務十逾年，處事積極、認真負責，對移民署業務推動及公共服務貢獻良多，是許多同事及後輩的學習榜樣，移民署為他在休假日登山鍛練發生不幸事件深感惋惜，後續將提供家屬必要協助並辦理撫卹。