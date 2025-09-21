桃園巨蛋「移民共融大會」7000人參與　警維護秩序宣導交安

▲愛與感恩希望偕行-在台移工共融大會在桃園巨蛋舉行，桃園警方維護交通。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園巨蛋體育館舉行「愛與感恩希望偕行-在台移工共融大會」活動，主辦的天主教會台灣地區主教團為四處漂泊、面對諸多挑戰的移民與移工表達關懷，並為他們祈禱，共有來自越南、菲律賓、印尼、泰國的移工及新住民們，約7000餘人次參加，為使活動安全順利完成，桃園及龜山警察分局及交通警察大隊已多次現地會勘協調交整崗哨及活動流程，縝密規劃交通維護計畫，並宣導交通安全。

從21日8時起，來自各個國家的移工及新住民們陸續進入會場，員警結合9月份「交通安全月」活動，辦理「車輛慢看停 行人安全行」及「人本交通 停讓文化」為主題進行交通安全宣導，現場並由桃園市議員黃婉如偕同桃園警察分局分局長王智民、交通警察大隊大隊長李維振及交安宣導同仁，手持交通安全標語，希望與會民眾及團體共同關注交通安全。

▲▼警方手持交通安全標語宣導，希望與會民眾及團體共同關注交通安全。（圖／桃園警分局提供）

10時許由禧年十字架的遊行拉開序幕，接續點燃「合一聖火」，象徵不同族群在信仰中的彼此尊重及扶持，而緊接著是一連串的多元文化表演及各國移工見證分享。桃園警察分局表示，本次活動將持續進行至16時許結束，警方將全程進行會場安全維護及交通秩序維持。