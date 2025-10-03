薑黃飯遇上三色糰子　屏東新住民共譜中秋團圓滋味

▲新住民家鄉味團圓過中秋。（圖／移民署屏東縣服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

中秋佳節將至，移民署南區事務大隊屏東縣服務站攜手屏東縣新住民文化經貿交流協會舉辦家庭教育課程，邀請新住民家庭齊聚一堂，以家鄉料理和異國文化共度節慶。現場不僅有薑黃飯、巴東牛肉、越南春捲等美味佳餚，更融入日本中秋文化介紹，並帶領大家親手製作日式「三色糰子」，讓今年的中秋別具風情。

活動一開始，餐桌上擺滿各式家鄉料理，學員們邊享用美食邊與同鄉話家常，現場充滿笑聲與溫馨。「中秋節最重要的就是團圓，雖然無法回家，但同鄉姐妹就是家人，能在臺灣吃到家鄉味，和這麼多同鄉姊妹們聚在一起，讓我覺得好像又回到印尼，很感動。」一位來自印尼的新住民阿蒂分享。

隨後進行的日本中秋文化課程，講師透過活潑生動的互動方式提問，學員只要搶答正確就能獲得一張撲克牌。最後再以電子選號方式隨機抽出數字，持有相對應撲克牌的學員即可獲得禮品，讓全場情緒嗨翻天。學員小美笑著說：「我第一次知道日本也過中秋，還有這麼特別的糰子，真的長知識了！」

最受矚目的手作「三色糰子」體驗，大夥先將糯米粉與嫩豆腐揉合成團，再分別調製粉紅、綠色與白色的小糰子，煮熟後以竹籤串好，淋上醬油和黑糖調製而成的醬汁，甜鹹交織、口感Q彈，與台式麻糬截然不同。越南籍學員小芳邊吃邊說：「沒想到自己做的糰子這麼好吃，我要帶食譜回家給孩子試試看！」在美食、文化與笑聲交織下，活動圓滿落幕，學員們不僅感受到節慶氛圍，也帶回滿滿的暖心回憶。

「新住民遠嫁來臺，每逢佳節倍思親，透過活動讓大家聚在一起，能舒緩鄉愁。」屏東縣服務站主任武淑賢表示，這樣的交流不僅促進親子與家庭的互動，也讓新住民彼此分享文化、加深情感連結。她同時提醒，新住民親友切勿寄送含肉食品至臺灣，尤其若從國外寄送豬肉製品來臺，首次查獲收件人將面臨新臺幣20萬元罰鍰，再犯更將重罰新臺幣100萬元，要小心避免不慎受罰。