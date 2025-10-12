　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」

▲守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲消防員執勤更有保障！基隆消防局專設安全衛生科統籌健康管理。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化消防人員於各項災害搶救與勤務執行過程中的職業安全與健康保障，基隆市消防局預計於2025年度增設「安全衛生科」，全面推動消防人員健康與安全管理制度。配合《消防法》修正及內政部消防署的全國性輔導計畫，將系統化建構消防人員職場安全防護機制。

內政部消防署目前正推動「輔導全國消防機關建立工作安全衛生管理系統實施計畫」，並與勞動部勞動及職業安全衛生研究所合作，參考美國NFPA 1500《消防職業安全與健康標準》，結合《公務人員安全及衛生防護辦法》，逐步於消防工作中導入系統化安全衛生管理機制，以強化基層人員的職場安全。

▲守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防局人事主任李昀蓁表示，「基隆市消防局組織規程」第3條條文將新增「安全衛生科」，並修正「基隆市消防局編制表」。該修正已獲市府同意，自2025年10月1日生效，目前正由銓敘部備查中。期待未來將消防人員各項安全與健康管理作業納入統一規劃，建立完整防護網絡。

消防人員長期處於火災、化災、水域及山域救援等高風險環境，面對高溫、毒氣、崩塌及感染等多重危害，因此建立完善的安全衛生管理體系，對保障消防人員執行職務至關重要。透過制度化的職業安全與衛生強化，不僅提升人員保障，也有助於打造宜居城市，維護公共安全。

消防局長游家懿指出，市長謝國樑非常重視消防同仁的安全，支持設立專責單位。新設的安全衛生科將負責統籌局內安全衛生政策、辦理人員健康檢測與心理支持計畫、建立事故通報與檢核機制等，並強化教育訓練，將安全意識深植每位同仁心中，全面提升消防同仁的執勤安全。

▲守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►金價狂飆！黃金博物館220kg「大金磚」身價逼近9億　21年漲10倍

►新北鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處即刻救援助野放

►強化隧道救援能量！新北消防萬里隧道電動車火災演練

►校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「台版迪士尼」引起美方關切！　豪門國際發聲
快訊／季後挑戰賽決勝戰先發公布！
月租金6500！　27歲陸女「入住養老院」原因超暖
快訊／樂天打線火力全開！9比3痛擊統一
快訊／周天成今年首冠到手！
中國發出警告：已查清台「心戰大隊」250人身分與職責分工！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北景觀處響應世界洗手日　公園貼心設施守護民眾健康

嘉義「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清：無任何關聯

守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」

進駐災區18天！花蓮慈院醫療站功成交棒　光復衛生所接棒

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮　三日收入破200萬元創新高

亞太童軍盛會台南設攤高雄會議　展現城市魅力與國際交流能量

《城垣・藝境》府城美術聯展登場！　五大校系共創台南300年風華

做工行善團雙十不停工！　台南勞工局完成第310戶修繕

黃偉哲敲愛心鐘祈福！　慈濟園遊會匯聚166個愛心攤位

袋袋傳愛壓克力彩繪DIY10/18登場　提升租稅常識兼捐發票做公益

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

網上學到餵藥技巧來實測　貓被包成肉粽堅決不吞XD

新北景觀處響應世界洗手日　公園貼心設施守護民眾健康

嘉義「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清：無任何關聯

守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」

進駐災區18天！花蓮慈院醫療站功成交棒　光復衛生所接棒

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮　三日收入破200萬元創新高

亞太童軍盛會台南設攤高雄會議　展現城市魅力與國際交流能量

《城垣・藝境》府城美術聯展登場！　五大校系共創台南300年風華

做工行善團雙十不停工！　台南勞工局完成第310戶修繕

黃偉哲敲愛心鐘祈福！　慈濟園遊會匯聚166個愛心攤位

袋袋傳愛壓克力彩繪DIY10/18登場　提升租稅常識兼捐發票做公益

守備失誤成勝負關鍵　林岳平：明日全力一戰、盼勝利屬於統一獅

Audi執行長證實「A4即將回歸」！轉生全新電動車最快2028問世

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

新北景觀處響應世界洗手日　公園貼心設施守護民眾健康

嘉義「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清：無任何關聯

季後挑戰賽／決勝戰先發公布！　波賽樂對決統一胡智為

只想安穩終老…高雄婦買房「借名登記」！　14年後竟遭兒要求搬離

NanaQ 兩個月水費178元　「沒刻意省水」親曝7原因

守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」

快訊／周天成今年首冠到手！北極賽拍落前球王完成2連霸

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

地方熱門新聞

送154份餐給光復國小！花蓮老闆被讚爆

南投彩虹織女決賽與國慶焰火同日登場

雲林褒忠鄉連假「送肉粽」！路線曝光

桃園有愛無礙親子泡泡派對　千人參加好溫馨　

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

台南東區店家冰箱起火！住警器響老闆急報案滅火

南投縣推托育人員職業訓練班

台南仁德老婦呼吸衰竭倒地！歸仁高救隊視訊醫師院前插管救命

1碗泡麵的溫暖　警助餓壞單車男補力返家

大庄媽遶境北港7天6夜　回鑾萬人空巷相迎

何志偉副秘書長八德扶轎祈福　盼每位女孩能自由做自己

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮三日收入破200萬元創新高

雙十連假來竹風好市集嚐美食

做工行善團雙十不停工！台南勞工局完成第310戶修繕

更多熱門

相關新聞

基隆潮嚮漁光市集開跑　海派漁村魅力點亮八斗子

基隆潮嚮漁光市集開跑　海派漁村魅力點亮八斗子

由農村水保署輔導、基隆市政府主辦的「基隆潮嚮．漁光市集」今（11日）於國立海洋科技博物館主題館廣場熱鬧登場，活動為期兩天，將持續至10月12日止。副市長邱佩琳親自到場逐一走訪攤位，與在地商家及青創團隊互動交流，為他們加油打氣。

基隆消防宣導防火安全　長興國小教師學防災

基隆消防宣導防火安全　長興國小教師學防災

全運會基隆隊授旗出征　謝國樑加碼金牌每月補助2.5萬

全運會基隆隊授旗出征　謝國樑加碼金牌每月補助2.5萬

東森購物捐贈衛生棉　攜手基隆推動月經平權

東森購物捐贈衛生棉　攜手基隆推動月經平權

秋光音樂節10/9登場　邱佩琳：打造可體驗文化資產

秋光音樂節10/9登場　邱佩琳：打造可體驗文化資產

關鍵字：

消防人員安全衛生科職業安全災害搶救基隆市

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

趙露思新戲「徹底卸妝」摘美瞳！素顏痛哭戲被封神

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面