守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」

▲消防員執勤更有保障！基隆消防局專設安全衛生科統籌健康管理。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化消防人員於各項災害搶救與勤務執行過程中的職業安全與健康保障，基隆市消防局預計於2025年度增設「安全衛生科」，全面推動消防人員健康與安全管理制度。配合《消防法》修正及內政部消防署的全國性輔導計畫，將系統化建構消防人員職場安全防護機制。

內政部消防署目前正推動「輔導全國消防機關建立工作安全衛生管理系統實施計畫」，並與勞動部勞動及職業安全衛生研究所合作，參考美國NFPA 1500《消防職業安全與健康標準》，結合《公務人員安全及衛生防護辦法》，逐步於消防工作中導入系統化安全衛生管理機制，以強化基層人員的職場安全。

消防局人事主任李昀蓁表示，「基隆市消防局組織規程」第3條條文將新增「安全衛生科」，並修正「基隆市消防局編制表」。該修正已獲市府同意，自2025年10月1日生效，目前正由銓敘部備查中。期待未來將消防人員各項安全與健康管理作業納入統一規劃，建立完整防護網絡。

消防人員長期處於火災、化災、水域及山域救援等高風險環境，面對高溫、毒氣、崩塌及感染等多重危害，因此建立完善的安全衛生管理體系，對保障消防人員執行職務至關重要。透過制度化的職業安全與衛生強化，不僅提升人員保障，也有助於打造宜居城市，維護公共安全。

消防局長游家懿指出，市長謝國樑非常重視消防同仁的安全，支持設立專責單位。新設的安全衛生科將負責統籌局內安全衛生政策、辦理人員健康檢測與心理支持計畫、建立事故通報與檢核機制等，並強化教育訓練，將安全意識深植每位同仁心中，全面提升消防同仁的執勤安全。