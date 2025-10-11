基隆潮嚮漁光市集開跑　海派漁村魅力點亮八斗子

▲基隆潮嚮．漁光市集熱鬧登場，海派漁村魅力點亮八斗子。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

由農村水保署輔導、基隆市政府主辦的「基隆潮嚮．漁光市集」今（11日）於國立海洋科技博物館主題館廣場熱鬧登場，活動為期兩天，將持續至10月12日止。副市長邱佩琳親自到場逐一走訪攤位，與在地商家及青創團隊互動交流，為他們加油打氣。

副市長邱佩琳表示，市府持續推動永續文化與漁村產業再生，希望透過市集活動，讓更多人走進八斗子，親身體驗山海共生的生活美學與海派文化風情。她指出，「潮嚮」系列活動不僅推廣基隆在地產業，也鼓勵青年返鄉發揮所長。市府積極推動農村再生計畫，期盼吸引更多年輕人投入地方創生，讓基隆文化從港都走向全臺，邁向國際。她並感謝產業發展處及市議會的支持，強調市府將持續透過跨域合作，為基隆注入更多創新與活力。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

產發處長蔡馥嚀指出，「潮嚮市集」巡迴系列第二站選在八斗子，希望帶領更多人認識全臺最大漁港的文化底蘊與轉型成果。本次活動以「漁光」為主題，結合海洋情境展覽、海洋美食市集、海廢創作、漁村導覽與文化手作等多元展區，展現漁村創新與再生能量，重新定義八斗子的生活美學與永續價值。

現場展區以「海洋永續」、「漁村文化」與「海廢藝術」為三大主軸，打造沉浸式五感體驗，從海浪聲、海風味到光影與漁味，帶領遊客感受八斗子漁村的日常氣息。其中，最受親子喜愛的「海廢浮球藝術DIY」由國立臺灣海洋大學陳信助老師親自教學，帶領民眾以創意手作了解海洋廢棄物再生的價值與環保理念。活動亦設有闖關遊戲與漁村導覽，讓民眾在遊戲與體驗中認識海洋生態與漁村文化，感受漁村的真摯人情與永續精神。

「基隆潮嚮．漁光市集」將於10月12日下午5時圓滿落幕。現場除有豐富表演與體驗活動外，還加碼抽出iPhone 17等大獎。邱佩琳誠摯邀請民眾把握最後一天，一同走進八斗子，感受最海派的漁村能量，探索基隆山海交織的動人風景。更多活動資訊可至「潮嚮・山海基隆」粉絲專頁查詢。