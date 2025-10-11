基隆消防入校宣導防火安全　長興國小教師學防災護家園

▲基隆消防局深入校園宣導防火觀念，強化師生防災意識。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局持續推動校園防火宣導工作，10月8日由百福分隊與義消七堵宣導姊妹共5人組成宣導團，前往長興國小以「防火安全」為主題進行宣導課程。課程由百福分隊翁偉家與七堵宣導分隊黃慧玲擔任講師，透過實際火災案例分享，讓學校老師了解火災現況與防火重點，共同守護校園與家庭安全。

宣導內容包括火災發生時的正確避難方式，提醒大家牢記「小火快逃、濃煙避難」的重要原則，並示範如何判斷安全逃生方向及保持低姿勢避難。同時也特別強調防範一氧化碳中毒的三大要訣：「通風、檢修、勿密閉」，提醒師長家中熱水器應設置於通風良好處，定期檢查強制排氣管固定與材質是否合格，確保居家使用安全。

百福分隊隊員翁偉家隊員進一步介紹「居家三寶」火災警報器、滅火器與緊急照明燈。他指出，火災警報器能在初期即發出警示，爭取寶貴逃生時間，是守護家庭安全的關鍵設備；而緊急照明燈則可於火災停電時提供照明，指引安全逃生方向。

七堵宣導分隊黃慧玲則表示，學校不僅是培育知識的場域，更是防災教育的重要起點。透過案例分享，希望讓師生與家長都能提升防火意識，「不僅守護學生安全，也要守護家人的平安。」