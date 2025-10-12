黃國昌爆合作謝幸恩拍政敵　菱傳媒董座：名人不能把媒體當水龍頭

▲菱傳媒董事長施威全。（資料照／記者黃哲民攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌被爆長期養狗仔跟監政治人物，並和前《中央社》記者謝幸恩合作，《菱傳媒》社長陳申青日前也坦承，創刊號「105號系列碼頭案」內容來自黃國昌。目前《菱傳媒》已停刊。面對相關議題，《菱傳媒》董事長施威全今（12日）出席活動時多次重申，「問一下編輯台會比較精確」，董事會不會干涉記者言論、立場和方向。他也提到，名人不能把媒體當作水龍頭一樣。

施威全今日出席「藍晒圖：重構國民黨的時代倡議」新書發表會，會前被媒體問及《菱傳媒》相關問題，他回應，「你們問一下編輯台會比較精確」。媒體追問，知道謝幸恩有跟黃國昌合作嗎？施威全重申，「你們問一下編輯台會比較精確」，這個問題他有在自己的專欄寫觀點，這是關於言論自由和隱私權很好的議題。

施威全指出，他很早以前就介紹過英國在這方面的例子，這是個值得探討的議題，大家關心的個案，「請大家問一下編輯台，會比較精確」，因為董事會至始以來都不會干涉記者的言論、立場和方向，包括他自己的專欄文章立場，有時跟記者報導的立場方向會衝突，他從來不干涉也不會介入，「這是我們立場，個案部分請大家問編輯台會比較精確」。

施威全表示，如果是學術上的討論，這是傳播法上很好的議題，牽涉隱私權。事實上，他曾介紹過英國名模隱私權案子，初審時法官說，「名人不能把媒體當作水龍頭一樣，要的時候就打開，不需要的時候就關閉，沒有這麼一回事」。

媒體再問，除了105號碼頭外，還知道哪些報導是跟黃國昌的揭弊者協會合作？施威全說，「我剛才已經回答過了好不好」。媒體續問，是否會覺得對《菱傳媒》的記者抱歉？真的都不知情？施威全重申，剛才有回答過了，這個個案麻煩問編輯台、問編輯台會比較精確。由於《菱傳媒》已經停刊了，媒體也關心，由他擔任董事長的《民報》是否也會解散？施威全則未做回應。