政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨辦聯合政府論壇　黃國昌：組執政聯盟追求政策價值而非政黨利益

▲▼ 民眾黨「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇,黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇,黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（9日）舉辦「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇，邀集多位專家學者與會，共同就「聯合政府的制度設計與民主深化」深入討論。民眾黨指出，台灣此刻面臨失能的少數政府釀成國內持續空轉內耗，民眾黨會以追求政策與價值、而非政黨利益的結合持續推動並實踐聯合政府，以「政策優先、理念協調、人事最後」為核心，組成為了理念、價值而合作的執政聯盟，讓政策透明、責任清楚，台灣方能走出政黨惡鬥與少數政府的困局。

民眾黨主席黃國昌表示，連續2年都在國慶前夕遭逢重大颱風災害，但民進黨政府在救災與防災上的作為卻屢屢失能，更近一步造成社會分裂。現今台灣不僅政治上高度對立，連最基本的救災、防災都陷入失靈，賴清德總統口頭說要中央地方合作治水，實際卻操弄災情、攻擊在野黨，預算通過後仍無實質作為，導致南部地區再次受創，災民甚至被迫自救。

「當國家面臨內憂外患時，人民需要的是能團結合作、共度難關的政府。」黃國昌說，未來民眾黨將本以兩項核心價值實踐聯合政府：一、政黨合作為政策價值的追求，而非政黨利益的結合，二、未來即便組成執政聯盟，也不會放棄監督者的角色，將以最負責任的態度、最公開透明的程序創造真正的團結。

民眾黨政策會執行長賴香伶認為，大罷免之後更要往前走、向前看。她指出，當前少數政府全面失衡，現行「贏者全拿、權力失衡」的體制已無法帶領國家前進，「若要讓國家真正還權於民，我們必須推動能充分反映人民意志的政黨與政權組合」。

賴香伶說，政黨間的信任建立不易，但制度改革是責任與使命，因此民眾黨將以實證研究與制度改革為基礎，推動台灣第三次民主改革運動，並從2026地方選舉率先實踐聯合治理的理念。

受邀出席的師大政治研究所教授曲兆祥指出，「台灣非常習慣於對立式的、兩黨對立式的政治文化」，要突破長期藍綠零和的困局，必須從「小聯合政府」的務實合作開始。他認為2026地方選舉將是關鍵起點，「要先從理念、政策合作開始，最後才是人事」，以制度化合作走出少數政府的僵局與對立。

曲兆祥進一步表示，柯文哲主席在2024年總統大選後，仍展現誠意與各界協商，並未關上合作的大門，但所謂「大聯合政府」以台灣現況幾乎不可能實現，正是賴清德政府親自關掉了這個門。當柯文哲前主席因為京華城案被關押後，等同賴政府「關上聯合政府的門，連窗戶都鎖上，連蟑螂可爬的縫都不留」，呼籲各政黨必須正視民意對合作治理的期待，別讓台灣錯失改革契機。

東海大學法律系退休教授林騰鷂認為，現行中央與地方權力失衡、行政體系封閉僵化，呼籲修憲委員會「不要再辦家家酒，要認真思考如何建構聯合政府的法律基礎」。林呼籲，必須打破憲政僵局，重新檢討權責失衡的體制問題，並支持「行政院長任命應經立法院同意」的修憲主張，藉由制度化改革，讓行政權真正受民主監督。

立委劉書彬則主張應從制度面著手，為聯合政府奠定法治基礎，從地方層級建立「小型聯合政府」的試行制度；同時，中央與地方選制應同步改採「單一選區兩票制」，讓新興政黨能透過政黨票取得合理代表權，充分反映民意多元。劉書彬也呼籲修訂《政黨法》及相關法律，為聯合協議建立法律位階，明訂政策協議公開化、爭端解決與中期檢討等機制。

黃國昌強調，明天是中華民國國慶，但國家卻陷於少數政府的混亂與對立，「只有透過制度化的聯合政府，讓政策透明、讓責任清楚，台灣才能走出政黨惡鬥與少數政府的困局」。要告別民進黨政府以「黨、檢、媒」三位一體追殺政治對手的惡質政治文化，唯有拋棄仇恨與撕裂，台灣人民才能重新凝聚力量，共同尋找國家的新道路。

黃國昌說，期許先透過地方層級的合作、決選制改革與制度磨合，為2028中央層級的憲政深化奠定基礎，推動一個能真正落實民主監督、權責分明且具制度韌性的聯合政府。

▲▼ 民眾黨「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇,黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

10/08 全台詐欺最新數據

469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應
薇閣中學傳「5男2女搞出人命」　校方怒告！警方出手了
《歌劇魅影》男星驟逝！
快訊／諾貝爾文學獎得主揭曉！
新壽喊話中央政府協助　促成輝達進駐北士科
財神降臨！　飲料店開出發票特別獎1000萬

【全場掌聲暖爆】光復老師用江蕙的一句歌詞 道出對志工的感激

民進黨發言人韓瑩表示，災害發生後，中央第一時間即啟動應變機制，行政院隨即調集各部會人力與機具進駐災區。水利、交通、環境、國防等單位通力合作，搶通道路、清淤供水，全程均有明確時序與紀錄，黃國昌刻意扭曲事實，是對第一線救災人員莫大的傷害與侮辱。

