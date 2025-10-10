　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌國慶喊話賴清德降低對立　吳思瑤酸：有多少人被他跟監偷拍？

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者詹詠淇攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（10日）出席國慶大會時表示，希望總統賴清德好好想一想，能採取什麼具體作為弭平民進黨對社會造成的傷痕、降低對立衝突。對此，民進黨立委吳思瑤開酸，有多少人被黃國昌跟監偷拍？真的不知道黃國昌有什麼臉參加國慶大會。

黃國昌今日在國慶大會受訪時提到，在國家生日的這一天，看到過去一年所發生的事情，希望賴清德總統真的好好想一想，過去民進黨的違法濫權、倒行逆施對社會造成的傷害，在人民之間創造的仇恨，能採取什麼具體作為弭平這些傷痕、降低對立衝突，相信這是人民所期待的。

不過，綠委吳思瑤表示，她真的不知道黃國昌有什麼臉參加國慶大會，竟然還敢義正嚴辭批評賴清德總統，說民進黨帶給台灣的只有分裂、對立、人民間的不信任，要採取具體作為弭平這些傷痕。

吳思瑤開酸，在場文武百官，有多少是被他跟監偷拍的？吳思瑤不解，黃國昌怎麼還能睜眼說瞎話地說，「民眾黨將國家利益放在政黨利益之前」，明明是民眾黨在製造社會分裂對立，是黃國昌的政治偵防造成社會不信任。

最後，吳思瑤還直指，民眾黨日前開記者會要求組成「聯合政府」，但她認為，還是先把黨主席黃國昌的「黨狗媒聯合陣營」說清楚，畢竟黃國昌永遠把「國昌利益」放在一切利益之前，全社會都看清「國昌的新衣」，卻還能忘我演下去，真是恬不知恥、臭不可聞。

10/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

郝龍斌喊遭網軍攻擊！　詹江村引王世堅金句酸「哭什麼哭沒出息」

質詢神曲〈沒出息〉爆紅　王世堅：祝大家雙十連假從從容容游刃有餘

國慶大典與陳水扁、朱立倫互動熱絡　蔡英文：這是展現團結台灣時刻

賴清德喊「變局中奮起新台灣」　藍轟：自我陶醉的國家級脫口秀

雷虎小組壓軸衝場！　5架勇鷹高教機噴彩煙飛越總統府

行政院災後慰助服務站連假不打烊　每天投入150人協助災民

新北騎警隊睽違20年登國慶大典　與憲兵快反連帶領「英雄車隊」進場

韓國瑜國慶致詞提光電破壞、大峽谷　綠批貽笑國際：不實指控有失格局

新北市府警察局騎警隊睽違20年再次受邀參加國慶大典，今（10日）與憲兵快速反應連，作為2025成都世界運動會上奪牌選手、LLB威廉波特少棒賽世界冠軍的台北市東園國小少棒隊等組成的「英雄車隊」前導車隊進場。8匹駿馬入場，瞬間吸引觀禮民眾注意；緊接著的「中華健兒」也受到熱烈歡迎。

吳思瑤黃國昌賴清德國慶

