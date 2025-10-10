黃國昌國慶喊話賴清德降低對立　吳思瑤酸：有多少人被他跟監偷拍？

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者詹詠淇攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（10日）出席國慶大會時表示，希望總統賴清德好好想一想，能採取什麼具體作為弭平民進黨對社會造成的傷痕、降低對立衝突。對此，民進黨立委吳思瑤開酸，有多少人被黃國昌跟監偷拍？真的不知道黃國昌有什麼臉參加國慶大會。

黃國昌今日在國慶大會受訪時提到，在國家生日的這一天，看到過去一年所發生的事情，希望賴清德總統真的好好想一想，過去民進黨的違法濫權、倒行逆施對社會造成的傷害，在人民之間創造的仇恨，能採取什麼具體作為弭平這些傷痕、降低對立衝突，相信這是人民所期待的。

不過，綠委吳思瑤表示，她真的不知道黃國昌有什麼臉參加國慶大會，竟然還敢義正嚴辭批評賴清德總統，說民進黨帶給台灣的只有分裂、對立、人民間的不信任，要採取具體作為弭平這些傷痕。

吳思瑤開酸，在場文武百官，有多少是被他跟監偷拍的？吳思瑤不解，黃國昌怎麼還能睜眼說瞎話地說，「民眾黨將國家利益放在政黨利益之前」，明明是民眾黨在製造社會分裂對立，是黃國昌的政治偵防造成社會不信任。

最後，吳思瑤還直指，民眾黨日前開記者會要求組成「聯合政府」，但她認為，還是先把黨主席黃國昌的「黨狗媒聯合陣營」說清楚，畢竟黃國昌永遠把「國昌利益」放在一切利益之前，全社會都看清「國昌的新衣」，卻還能忘我演下去，真是恬不知恥、臭不可聞。