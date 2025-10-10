出席國慶大典　黃國昌：人民期待賴清德採取具體作為弭平仇恨

▲民眾黨主席黃國昌雙十國慶受訪。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

一年一度的國慶典禮在今（10日）登場，民眾黨主席黃國昌與黨團成員一同出席活動。會前受訪時，黃國昌表示，在國家生日的這一天，看到過去一年所發生的事情，希望賴清德總統真的好好想一想，過去民進黨的違法濫權、倒行逆施對社會造成的傷害，在人民之間創造的仇恨，能採取什麼具體作為弭平這些傷痕、降低對立衝突，相信這是人民所期待的。

黃國昌說，去年在柯主席被關押的狀況下，還是一起出席國慶。去年國慶文告中，賴清德總統說要團結台灣、共圓夢想，但很遺憾，過去這一年來民進黨，並不是在團結台灣，反而透過發動大惡罷、黨檢媒三位一體，追殺政治上政治上的競爭對手，撕裂社會、撕裂國家。

黃國昌表示，雖然覺得很遺憾，但今年國慶民眾黨一樣出席，因為這是國家的生日，不是任何政黨或個人的生日。他提到，在國家生日的這一天，看到過去一年所發生的事情，希望賴清德總統真的好好想一想，過去民進黨的違法濫權、倒行逆施對社會造成的傷害，在人民之間創造的仇恨，能採取什麼具體作為弭平這些傷痕、降低對立衝突，相信這是人民所期待的。

「尤其台灣現在正面臨內憂外患。」黃國昌指出，不管是川普政府的高關稅，還是接下來要登場的川習會，可能都會對於台灣整體國家利益以及經濟民生造成相當大衝擊。

此外，黃國昌還說，台灣目前在內政上，除了救災外還有很多根本性問題，包括能源政策，如果未來要發展AI產業，不管輝達落腳何處，民進黨政府沒有辦法迴避的根本問題，能源要從哪裡來？需要的電力已經出現電力供應不足，要在人民不知情狀況下偷偷火力全開，「相信這些都是全體台灣人民共同關心的問題」。

黃國昌期許，在去年說要團結台灣共圓夢想的賴清德總統，可以認真想一想，為什麼過去這一年民進黨政府帶給台灣的只有分裂、對立甚至是人民彼此間的仇恨，「採取具體作為弭平這些傷痕，才能真正面臨未來共同挑戰」。

黃國昌說，無論如何，民眾黨還是會秉持一貫價值，除了柯文哲主席告訴我們的把國家利益放在政黨利益之前，「更重要的，會繼續扮演理性中道改革的角色，一起為台灣人民找出路」。

黃國昌也提到，一起持續秉持聯合政府的理念，跟不同黨派共同熱愛這塊土地的政治工作者一起合作。