　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

水腫不是胖！醫認證「規律救星」：簡單動就有效

▲醫師陳榮堅建議，捨電梯走樓梯，關鍵在循環與代謝可有效消水腫。（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

文／常春月刊

有些人照鏡子時，發現身形變得有點豐腴，可能會懷疑自己「不是胖，只是水腫」，也常有人說「水腫是因為水喝太多」。對此，敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師指出，要看是「脂肪型肥胖」還是「水腫型肥胖」，可以看脂肪偏緊實還是摸起來軟軟的來判斷；且水腫的真正原因並非喝太多水，而是「循環與代謝功能變差」所導致，他也針對這兩點向民眾一一深入說明。

水腫不是體內水分多　醫：關鍵在循環與代謝

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳榮堅醫師表示，許多人對「水腫」的認知有迷思，以為是自己喝太多水導致，想靠吃利尿劑把水分排出，甚至坊間有些減肥藥的成分就含有利尿劑，都是不健康的減重方式。水腫並非體內水分過多，而是因為身體循環不良、代謝效率下降，造成循環變差、進而產生水腫的常見因素包括脂肪過多、缺乏運動及飲食鈉含量過高。

那麼，如何分辨自己是「肥胖」還是「水腫」呢？陳榮堅醫師說，前者的脂肪非常紮實；後者因為脂肪含水分較多，摸起來相對鬆軟、有「拋拋」感，改善水腫後，體型往往會明顯有變化。此外，也能透過以下簡易方法初步判斷是否有水腫現象：

1,利用 InBody 等設備測量身體組成分析

2.用手指按壓皮膚，觀察回彈時間，若回彈慢，水腫情況可能較嚴重

3.比較早晚體型差異，容易水腫的人，到晚上較容易感覺腿浮腫

水腫可改善？聽到運動就搖頭？　這樣「簡單動」就行

不論是脂肪型還是水腫型肥胖，改善循環都相當重要。陳榮堅醫師強調，促進循環最重要的關鍵在於「增加肌肉量」，肌肉內有豐富的微血管，肌肉量增加，有助改善代謝狀況；反之，若肌肉量太少，連基本活動都容易感覺吃力，代謝自然越來越差。

許多人聽到「運動」就退卻，但陳榮堅醫師提醒，促進循環不一定要進行高強度訓練，最基本只要讓自己微微出汗即可，例如快走、搭電梯改成走樓梯、或久坐時起身活動筋骨。若想更有效提升代謝，可加入阻抗運動，例如棒式、深蹲、伏地挺身、舉啞鈴等，以增加肌肉量。每天做三五下，也比一星期做一次二十下來得好，重點是規律、不受傷、能持之以恆。此外，良好的飲食、充足睡眠及減少壓力也是改善肥胖和水腫的重要因素。

延伸閱讀：
·小腿早瘦晚腫？醫揭「6大原因」害的：天冷也中 這樣按一按就消腫
·腳愈晚愈腫？專家嚴厲警告：這1種最危險 教你從水腫位置判斷身體問題

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

台中89歲嬤、10歲女童走失　六分局警助順利返家

雲林縣政府文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

吳念軒無預警現身宋偉恩嚇壞　鄭茵聲警告別相信任何人

睽違4年重返中壢！台啤雲豹「集中壢亮」主場週登場、中原大戰國王

岡本和真完成度高！有25轟潛力　美媒解析為何適合大聯盟

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

西武獅雙王牌今井達也旅美、高橋光成留隊　監督期待新賽季

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

【四貓護駕】寶寶躺床被貓主子包圍！太療癒啦♥

生活熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

估跌破5℃　首波寒流時間曝

元旦過後「運勢翻紅四大生肖」

好市多「會員卡1情況」適用舊會費　網吵翻

最凍探5℃　這波冷到沒完沒了

快訊／今轉雨清晨6.5℃　8級強風要來了

衣服沾到醬油！鼎泰豐店員「秒給神秘小物」污漬沒了

明天停水！7縣市恐斷水9小時

北市知名電影院「突宣布熄燈」營業至1／31

今「小寒」4禁忌　做1事恐衰

估跌破5℃　首波寒流要來了

更多熱門

相關新聞

珍奶中了！醫吐「從來不吃3食物」：WHO列為一級致癌物

珍奶中了！醫吐「從來不吃3食物」：WHO列為一級致癌物

現代人生活高壓，總愛吃些垃圾食物療癒身心，下班後來份炸雞配珍奶，似乎能瞬間忘卻煩惱。不過，這些短暫的「快樂泉源」，在醫師眼裡卻是健康的隱形殺手。減重專科醫師陳威龍點名，醫生從來不吃的「3種地雷食物」，直言雖然美味，但對身體的危害太大，其中一款甚至還是WHO認證的「一級致癌物」。

以為只是腸胃差　醫曝大腸癌「5大預防盲點」！

以為只是腸胃差　醫曝大腸癌「5大預防盲點」！

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌

每天衝刺2分鐘！內臟脂肪減13%　醫：心臟終於能呼吸了

每天衝刺2分鐘！內臟脂肪減13%　醫：心臟終於能呼吸了

51歲林志玲超凍齡全靠「雙倍保養」

51歲林志玲超凍齡全靠「雙倍保養」

關鍵字：

水腫肥胖代謝循環運動

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面