水腫不是胖！醫認證「規律救星」：簡單動就有效

▲醫師陳榮堅建議，捨電梯走樓梯，關鍵在循環與代謝可有效消水腫。（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

文／常春月刊

有些人照鏡子時，發現身形變得有點豐腴，可能會懷疑自己「不是胖，只是水腫」，也常有人說「水腫是因為水喝太多」。對此，敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師指出，要看是「脂肪型肥胖」還是「水腫型肥胖」，可以看脂肪偏緊實還是摸起來軟軟的來判斷；且水腫的真正原因並非喝太多水，而是「循環與代謝功能變差」所導致，他也針對這兩點向民眾一一深入說明。

水腫不是體內水分多 醫：關鍵在循環與代謝

陳榮堅醫師表示，許多人對「水腫」的認知有迷思，以為是自己喝太多水導致，想靠吃利尿劑把水分排出，甚至坊間有些減肥藥的成分就含有利尿劑，都是不健康的減重方式。水腫並非體內水分過多，而是因為身體循環不良、代謝效率下降，造成循環變差、進而產生水腫的常見因素包括脂肪過多、缺乏運動及飲食鈉含量過高。

那麼，如何分辨自己是「肥胖」還是「水腫」呢？陳榮堅醫師說，前者的脂肪非常紮實；後者因為脂肪含水分較多，摸起來相對鬆軟、有「拋拋」感，改善水腫後，體型往往會明顯有變化。此外，也能透過以下簡易方法初步判斷是否有水腫現象：

1,利用 InBody 等設備測量身體組成分析

2.用手指按壓皮膚，觀察回彈時間，若回彈慢，水腫情況可能較嚴重

3.比較早晚體型差異，容易水腫的人，到晚上較容易感覺腿浮腫

水腫可改善？聽到運動就搖頭？ 這樣「簡單動」就行

不論是脂肪型還是水腫型肥胖，改善循環都相當重要。陳榮堅醫師強調，促進循環最重要的關鍵在於「增加肌肉量」，肌肉內有豐富的微血管，肌肉量增加，有助改善代謝狀況；反之，若肌肉量太少，連基本活動都容易感覺吃力，代謝自然越來越差。

許多人聽到「運動」就退卻，但陳榮堅醫師提醒，促進循環不一定要進行高強度訓練，最基本只要讓自己微微出汗即可，例如快走、搭電梯改成走樓梯、或久坐時起身活動筋骨。若想更有效提升代謝，可加入阻抗運動，例如棒式、深蹲、伏地挺身、舉啞鈴等，以增加肌肉量。每天做三五下，也比一星期做一次二十下來得好，重點是規律、不受傷、能持之以恆。此外，良好的飲食、充足睡眠及減少壓力也是改善肥胖和水腫的重要因素。

