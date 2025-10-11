郝龍斌指遭網軍攻擊　張亞中批「某候選人」：優雅身影可隱藏邪惡？

▲郝龍斌出席中天新聞主辦《國民黨主席大辯論》最終場 。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉最後一場辯論會，今（11日）於中天電視登場。候選人郝龍斌近期質疑近日有大量疑似來自中國大陸的Youtube頻道攻擊他，外界懷疑此事是指候選人鄭麗文，今日他直接在辯論會上問其他候選人，如何看待此事？鄭表示，希望不要網內互打，候選人及其團隊要自我克制；對此張亞中不滿轟，大家都知道郝龍斌點名的是誰，但是相關的人回答得很優雅，他感到非常痛心，優雅的身影可以隱藏所有的邪惡嗎？

郝龍斌在今日辯論會上的交叉詰問時問到，近日選舉出現很憂心的現象，網路上出現大量AI、虛構的造謠，這是網路認知作戰，影響選舉公正性，面對這樣的AI操控，當選後如何防範監督確保國民黨民主程序？

羅智強先表示，任何抹黑、抹紅、抹黃他都嚴厲譴責，早上看到趙少康開記者會，提出相關的單位應該追究相關責任，這種囂張、跋扈的行徑，他就是一個字，就是「告」，他絕不寬待、不會姑息、縱容，過去他曾告邱議瑩，也告過曹興誠、苗博雅，大家要用堅定的信念，抵制抹黑。

鄭麗文則說，這場選舉絕對不要網內互打，候選人及其團隊要自我克制，一起打一場超高質量的選舉。現在真假難判，她還記得90年代網路剛剛崛起的時候，當時的美國總統柯林頓曾經說過一句名言，「要管制網路的言論，就好像要把果凍定在牆壁上」，曾經在前總統蔡英文執政的時候，想要通過數位中介法，引起了高度的爭議，不要輕易的把網路的言論自由，上綱到國安問題，所以網路中介法當時引起了大家非常大的疑慮，也在排山倒海的輿論之下，民進黨收回了網路中介法。

鄭麗文說，黨主席選舉要以和為貴，選前國民黨是一個團隊，選後也是團隊，這也是黨員的期待，嚴禁惡意的抹黑攻擊。

張亞中一開始就說，「我們大家都知道郝龍斌點名的是誰，但是相關的人回答得很優雅」，大家已經遍體鱗傷了，這就是民主政治的悲哀，大家痛恨民進黨大量的網軍，進行人格抹黑，造成社會分裂不安，但沒有想到黨內選舉也出現像1450的網軍，都是抹黑、造謠，沒有人敢出來承擔嗎？

「優雅的身影可以隱藏所有的邪惡嗎？」張亞中說，選舉時所提出的政策重要，但是基本的人格是所有問題的基礎，他感到非常沉痛，他也有發臉書，他不是聲援郝龍斌，是希望國民黨要有乾淨的靈魂，希望這件事情，國民黨要查清楚，相關人也該做出承諾，也希望如果這件事跟誰有關，請立刻宣布退選，不適合在國民黨帶領黨員。



