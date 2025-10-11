　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康指大陸介入黨主席選舉　鄭麗文：別把言論自由上升國安

▲▼國民黨10/10雙十國慶當天於中央黨部前舉行中華民國114年國慶升旗典禮，黨主席朱立倫、前主席吳伯雄、前總統馬英九及六位下屆黨主席參選人郝龍斌、張亞中、羅智強、鄭麗文、卓伯源、蔡志弘出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

距國民黨主席選舉還剩一週，候選人郝龍斌質疑近日有大量疑似來自中國大陸的Youtube頻道攻擊他，中廣前董事長趙少康今（11日）更公布證據，要求國安單位介入調查。候選人鄭麗文今（11日）表示，網路言論的確真偽難辨，這也是未來的一大挑戰，但不要輕易把網路言論自由上升到國安問題，對於網路言論，可能要用更不一樣的態度面對。

趙少康今召開「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會，指控中國大陸介入國民黨主席選舉，內容大部分是在攻擊郝龍斌，甚至還有郝龍斌與議員柳采葳相吻的AI影片，呼籲6名候選人應向大陸喊話，不要介入國民黨主席選舉，同時也要求台灣國安單位該去調查。

鄭今受訪表示，現在是網路的時代，AI的時代，他們所熟知的過去，可能都會有翻天覆地的改變，都需要快速適應網路AI時代的來臨，至於網路言論，的確真偽難辨，這也是未來的一大挑戰。

鄭麗文說，她還記得90年代網路剛剛崛起的時候，當時的美國總統柯林頓曾經說過一句名言，「要管制網路的言論，就好像要把果凍定在牆壁上」，曾經在前總統蔡英文執政的時候，想要通過數位中介法，引起了高度的爭議，不要輕易的把網路的言論自由，上綱到國安問題，所以網路中介法當時引起了大家非常大的疑慮，也在排山倒海的輿論之下，民進黨收回了網路中介法。

鄭麗文認為，對於網路言論，她認為可能要用更不一樣的態度去面對，未來如何能夠在AI的時代，讓大家真的能夠辨清真偽，或者是說保障我們的隱私權，也保障網路上面的言論自由，這個才是未來應該要努力的方向。

另外，主席參選人張亞中批評鄭麗文用「境外網軍」攻擊郝龍斌，是為求勝利不擇手段。鄭麗文表示，這場選舉現在剩下最後一週，就都努力衝刺，來自四面八方黨員也提醒，不要網內互打，三度高喊「要團結」，她更引用近期質詢片段遭大陸音樂人王搏改編成歌曲〈沒出息〉，在大陸爆紅的綠委王世堅言論，「如同我一開始堅持的，希望黨主席選舉可以選的從從容容，而不是匆匆忙忙。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

