　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

整個村子嗨國慶　蘇俊賓：台灣最經典異域文化在龍岡

▲桃園忠貞新村文化園區「2025國慶雙十嘉年華–向英雄致敬」活動

▲蘇俊賓表示：台灣最經典異域文化在龍岡。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區忠貞新村文化園區10日舉行「2025國慶雙十嘉年華–向英雄致敬」活動，吸引來自海內外、多元族群參加，初估單日湧入數萬民眾，整個村子都是國旗飄揚，到處可見戴國旗帽、穿國旗裝和手拿國旗的朋友，一起嗨慶中華民國生日快樂！

副市長蘇俊賓出席活動表示，龍岡地區的金三角文化是桃園最驕傲的一朵花，融合眷村文化、滇緬泰元素與多元族群特色，展現堅韌生命力與包容胸襟，使龍岡成為多元共融的文化典範。

▲桃園忠貞新村文化園區「2025國慶雙十嘉年華–向英雄致敬」活動

▲跨族裔大遊行。（圖／市府提供）

蘇俊賓指出，走進忠貞新村，能同時感受到中華民國原汁原味的文化、滇緬泰的異國風情與濃厚人情味。多年來，在地商圈與居民攜手努力，讓龍岡逐步發展為多元共融的文化樞紐。從春季的龍岡米干節、夏季的異域歌酒節、秋季的雙十嘉年華，到冬季的忠貞闊時節，一年四季皆展現桃園在文化與觀光方面的豐碩成果，成為城市文化品牌的重要象徵。

▲桃園忠貞新村文化園區「2025國慶雙十嘉年華–向英雄致敬」活動

▲忠貞新村到處可見戴國旗帽、穿國旗裝和手拿國旗的朋友。（圖／記者楊淑媛攝）

龍岡位於八德、中壢、平鎮三區交界，與昔日孤軍榮眷駐紮於東南亞「金三角」（泰國、緬甸、寮國交界）有著奇妙的巧合，不僅同樣位處三地交界，也象徵金三角文化在龍岡的深厚傳承，體現其強韌生命力與高度包容的時代價值。

經發局表示，為慶祝中華民國114年國慶，忠貞新村魅力金三角商圈今日舉辦「2025國慶雙十嘉年華」，規劃3大主題活動，包括「國慶雙十嘉年華跨族裔大遊行」、「向英雄致敬」及「忠貞新村國慶音樂晚會」。自110年忠貞新村文化園區啟用後，活動規模逐年擴大，「向英雄致敬」表揚典禮已成為活動核心。今年為第五年舉辦，每年均吸引上萬人次參與，向當年從金三角撤退來台的退伍軍人致敬，讓忠貞精神與歷史記憶在時代的脈絡中持續閃耀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美股「突下殺一大根」　台積電ADR跌近2％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

整個村子嗨國慶　蘇俊賓：台灣最經典異域文化在龍岡

桃園優質紅茶評鑑比賽頒獎　特等獎得主邀家人同台共享得獎榮耀

桃園國旗屋國慶升旗典禮　榮服處不缺席

國慶連假不中斷！新北千人次前進花蓮　全力助災區清淤復原

新北青農推洛神花食農旅行　手作司康體驗淡水風味

新北偏鄉犬貓「絕育3合1」啟動　守護毛寶貝健康零距離

西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

國慶日暨煙火助攻南投茶博　千人擂茶排成國徽12道光芒

光輝十月幸福雲林！　偶戲節、全運會熱鬧接力登場

北科大校友總會+花蓮校友會　捐80萬5千助潰壩災區重建

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

國慶日光復不缺席！志工車隊播國歌　繞行市區喊：大家都是超人

救災當「鏟子超人」成全民運動！　賴清德大讚：那小小多山的國家何等偉大

整個村子嗨國慶　蘇俊賓：台灣最經典異域文化在龍岡

桃園優質紅茶評鑑比賽頒獎　特等獎得主邀家人同台共享得獎榮耀

桃園國旗屋國慶升旗典禮　榮服處不缺席

國慶連假不中斷！新北千人次前進花蓮　全力助災區清淤復原

新北青農推洛神花食農旅行　手作司康體驗淡水風味

新北偏鄉犬貓「絕育3合1」啟動　守護毛寶貝健康零距離

西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

國慶日暨煙火助攻南投茶博　千人擂茶排成國徽12道光芒

光輝十月幸福雲林！　偶戲節、全運會熱鬧接力登場

北科大校友總會+花蓮校友會　捐80萬5千助潰壩災區重建

德國女市長遭刺大逆轉！竟慘遭養女虐殺13刀　還想燒死她

這款低碳飲食恐增4成糖尿病風險！減重醫點破4關鍵：不需要放棄

高雄男高處墜12樓爆頭亡　留字條「生前疑遭詐騙」

快訊／美國田納西炸藥工廠「毀滅性爆炸」被夷平　多人死傷13失蹤

南投國慶煙火「吃煙又出事」！　空拍機墜落砸中男童

開出北士科140億解約金？　新壽董事長回應了

台中「沙鹿霞光步道」新完工！增生態廊道、座椅　還能一睹海景

反制美國　陸商務部：對美船舶收取船舶特別港務費

【毒駕奪命】茶行阿嬤遭撞亡！「單腳勇士」孫悲喊：上天給的考驗有點多

地方熱門新聞

整個村子嗨國慶　台灣最經典異域文化在龍岡

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

桃園優質紅茶比賽頒獎　特等獎邀家人受獎

桃園國旗屋國慶升旗典禮　榮服處不缺席

新北偏鄉犬貓「絕育3合1」　守護毛寶貝健康

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員捐贈汗蒸幕服務助放鬆

台東縣鼓勵落實回收行動　10/14大全聯辦兌換活動

新北千人次前進花蓮　全力助災區清淤復原

新北青農推洛神花食農旅行　手作司康體驗淡水風味

山上水道博物館《夏浪祭》開玩！百米滑水道人潮掀親子瘋潮

台南特搜隊抵花蓮投入救援醫療組替志工清創包紮守護災區前線

雙十連假來竹風好市集嚐美食

阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

國慶升旗首度移師新北市美術館

更多熱門

相關新聞

北台灣唯一聖蹟祭典在龍潭　蘇俊賓體驗

北台灣唯一聖蹟祭典在龍潭　蘇俊賓體驗

「2025好客文藝季-文流x行動」龍潭送聖蹟祭典，28日教師節於龍潭聖蹟亭舉行。副市長蘇俊賓親身體驗古禮取聖蹟、挑聖蹟及送聖蹟儀式表示，「北龍潭、南美濃」的送聖蹟文化都是台灣寶貴的文化資產，是延續客家精神最重要的文化之一，令他十分感動。

蘇俊賓籲政院支持青壯族人返鄉接手照護復原

蘇俊賓籲政院支持青壯族人返鄉接手照護復原

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

桃副市長蘇俊賓呼籲　政府應正視女性職場挑戰

桃副市長蘇俊賓呼籲　政府應正視女性職場挑戰

桃園土地公民俗藝術節　9/27熱鬧登場　

桃園土地公民俗藝術節　9/27熱鬧登場　

關鍵字：

忠貞新村嗨國慶蘇俊賓異域文化龍岡

讀者迴響

熱門新聞

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

30歲男嚴重糖尿病！3招逆轉免吃藥

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

即／美國田納西炸藥工廠爆炸　多人死傷13失蹤

通化夜市「長腿闆娘」激似蔡淑臻

10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

韓國瑜「誤唸講稿」　傍晚貼全文回應

開出140億解約金？新壽董事長回應了

賣房繳千萬心靈課程學費！母子被逼和同性結婚

挑戰賽前突發布震撼消息　猿坦言掙扎

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面