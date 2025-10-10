整個村子嗨國慶　蘇俊賓：台灣最經典異域文化在龍岡

▲蘇俊賓表示：台灣最經典異域文化在龍岡。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區忠貞新村文化園區10日舉行「2025國慶雙十嘉年華–向英雄致敬」活動，吸引來自海內外、多元族群參加，初估單日湧入數萬民眾，整個村子都是國旗飄揚，到處可見戴國旗帽、穿國旗裝和手拿國旗的朋友，一起嗨慶中華民國生日快樂！

副市長蘇俊賓出席活動表示，龍岡地區的金三角文化是桃園最驕傲的一朵花，融合眷村文化、滇緬泰元素與多元族群特色，展現堅韌生命力與包容胸襟，使龍岡成為多元共融的文化典範。

▲跨族裔大遊行。（圖／市府提供）

蘇俊賓指出，走進忠貞新村，能同時感受到中華民國原汁原味的文化、滇緬泰的異國風情與濃厚人情味。多年來，在地商圈與居民攜手努力，讓龍岡逐步發展為多元共融的文化樞紐。從春季的龍岡米干節、夏季的異域歌酒節、秋季的雙十嘉年華，到冬季的忠貞闊時節，一年四季皆展現桃園在文化與觀光方面的豐碩成果，成為城市文化品牌的重要象徵。

▲忠貞新村到處可見戴國旗帽、穿國旗裝和手拿國旗的朋友。（圖／記者楊淑媛攝）

龍岡位於八德、中壢、平鎮三區交界，與昔日孤軍榮眷駐紮於東南亞「金三角」（泰國、緬甸、寮國交界）有著奇妙的巧合，不僅同樣位處三地交界，也象徵金三角文化在龍岡的深厚傳承，體現其強韌生命力與高度包容的時代價值。

經發局表示，為慶祝中華民國114年國慶，忠貞新村魅力金三角商圈今日舉辦「2025國慶雙十嘉年華」，規劃3大主題活動，包括「國慶雙十嘉年華跨族裔大遊行」、「向英雄致敬」及「忠貞新村國慶音樂晚會」。自110年忠貞新村文化園區啟用後，活動規模逐年擴大，「向英雄致敬」表揚典禮已成為活動核心。今年為第五年舉辦，每年均吸引上萬人次參與，向當年從金三角撤退來台的退伍軍人致敬，讓忠貞精神與歷史記憶在時代的脈絡中持續閃耀。