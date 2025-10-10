打經國牌！郝龍斌：我是中國人也是台灣人　堅定維護中華民國主權

▲國民黨主席候選人郝龍斌國慶發文。（圖／翻攝自Facebook／郝龍斌）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌昨日在臉書發文質疑，黨內有候選人動員境外網軍介入黨主席選舉，引來熱議，而郝龍斌今（10日）再發出長文，引用前總統蔣經國「我是中國人，我也是台灣人」一語，強調自己在泥濘的道路上，會持續堅定地維護中華民國的團結主權。

郝龍斌表示，他日前在花蓮光復鄉，探望驚魂甫定、仍在醫院治療的民眾，同時，也急切的和縣長商量，以及與花蓮鄉親討論，我們還能為花蓮做什麼？花蓮還需要什麼？

郝龍斌說，為了去花蓮光復鄉，自己向黨中央的辯論比賽請假，酸言或嘲諷是免不了的，但這些批評真的不算什麼，此時此刻，他想的都是，自己過去擔任紅十字會秘書長的經驗，一定可以幫上一些忙，災民的迫切，比他的選情重要。

郝龍斌接著透露，自己一直是經國先生的信徒，知道經國先生為什麼不會把自己圈在台北，而老是下鄉，握緊百姓的手，那是因為管理眾人的領袖，只有不斷地與底層民眾在一起，瞭解這些人的苦，這條政治的路，才不會走徧，才不會只落入個人的意識形態。

然而面對黨主席選舉這一役，郝龍斌質疑，黨內同志們正在爭取黨的最高領導地位，卻以互相攻詰，境外、境內網軍側翼，口號、憤怒，進行權力爭逐，在高聲激昂的論辯，似乎忘卻了更重要的事。

郝龍斌認為，這屆黨主席最重要的，是要選出能承擔責任，並能為選民、國民黨提名2026最適任的各縣市長候選人，以及在2028提出藍白在野合作機制，順利讓眾望所歸的人當選。

此外，郝龍斌指出，這次國民黨主席選舉，最響亮的口號是「我是中國人」，他痛批在民進黨操作反中、抗中意識型態，蔑視、壓制、強烈攻擊「中國認同」下，搞得台灣社會，只要誰敢大聲說句我是中國人，就好像罪犯似的。

郝龍斌感慨，黃復興黨部，是許許多多國民黨老黨員一生心向的「家」，也被裁撤了，黃復興黨部的長輩，當年丟了家鄉，丟了爹娘，跟著國軍來到台灣，為台灣奉獻了一生，老來卻沒有得到公平的對待，但至少他們絕對有權力大聲呼喊，「我是中國人」。

郝龍斌接著透露，他之所以離開台大教職從政的契機，就是看到父親當年在國民大會，被親李登輝的國代、民進黨國代包圍，逼辭去行政院長，而父親挺直腰桿，振臂高呼，「中華民國萬歲！」。

郝龍斌說，在這件事情後，捍衛中華民國、捍衛中華民國憲法，就成了他踏上政治路的起點，這是堅定的信仰，過去、現在、未來，不會改變，更不可能有絲毫的動搖。

郝龍斌進一步提及，經國先生晚年也曾說，「我是中國人，我也是台灣人」，不同的人，給予這段話有不同的解讀，但自己的解讀是，經國先生要團結這個國家，而不是只為某一個族群說話

因為蔣經國的這一席話，讓郝龍斌認為，如果自己想領導國民黨，團結所有人，甚至包括全台灣的人，那麼「我是中國人」，這樣的論述，不是長程思考中國國民黨及中華民國未來長程最好的口號。

郝龍斌說明，他明白政治人物和一般退役軍人的差別，政治家必須放下自己心中的偏好，以國家為唯一的目標，想起喊「中華民國萬歲」的父親，與經國先生晚年「我是中國人，也是台灣人」的智慧下，他承諾，在泥濘的道路上，自己會持續堅定地維護中華民國的團結主權。