郝龍斌喊遭網軍攻擊！　詹江村引王世堅金句酸「哭什麼哭沒出息」

▲鄭麗文、郝龍斌出席國民黨國慶升旗典禮。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席改選將於18日進行投票，候選人郝龍斌9日發布一篇「給我親愛的對手候選人」文章，指出自己遭假民調、假訊息，鋪天蓋地強過國家隊網軍攻擊。遭外界認為是指另位候選人鄭麗文。對此，日前表態支持鄭麗文的國民黨桃園市議員詹江村表示，「這個對手讓你現在選情是匆匆忙忙連滾帶爬，那國民黨未來的希望，不就真的是在這位對手身上嗎？大家都是為了國民黨好，你在哭什麼哭啊！沒出息！團結一心，重振國民黨，才是支持者希望看到的」。

詹江村表示，「郝龍斌，如果你這位對手，真的這麼強，未來他如果當選國民黨主席，對付民進黨不就從從容容游刃有餘」！

詹江村表示，「郝龍斌，如果這位對手，真如你說得那麼強，甚至強過國家隊，也超出你跟趙少康的經驗」！

詹江村直言，「這個對手讓你現在的選情是匆匆忙忙連滾帶爬，那國民黨未來的希望，不就真的是在這位對手身上嗎」？

詹江村認為，大家也不要睜眼說瞎話，藍營並沒有幾次大選都居於劣勢，9合1贏了！立委選舉也贏了！

詹江村也引用「王世堅近日爆紅金句」批評，「大家都是為了國民黨好，未來如果沒有選上黨主席，沒能勝選的其他陣營支持者，你在哽咽什麼了？你在哭什麼哭啊！沒出息」！

最後，詹江村喊話，大家的目標一致，團結一心，放下選舉時候的不愉快，重振國民黨，迎接新的未來，才是支持者希望看到的。

▼詹江村(左)表態支持鄭麗文(右)。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

