郝龍斌指境外網軍介入黨魁選舉　財經網美：沒有1億元根本玩不來

國民黨主席候選人郝龍斌昨日晚間在臉書發文直指，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，而該文被認為，影射的對象就是對手鄭麗文。對此，財經網美胡采蘋今（10日）評估，從網路論壇的現況來看，境外網軍預算沒有1億元根本玩不下來，鄭麗文應該說明，為什麼能調動這麼大的資源？

胡采蘋表示，一般人可能沒有注意到這次國民黨主席選舉的暗潮洶湧，不過，她自認身為長期網路玩家，對於郝龍斌昨日晚間發文指稱，這次選舉有預算近億元的境外勢力介入，她覺得根本是低估了。

至於郝龍斌該文疑似影射的就是對手鄭麗文，胡采蘋直指，鄭麗文從未擔任重要的官職，行政資歷空虛，沒有長期推動的議題，身邊也沒有自己的一班人馬，這種人就是政治上最容易被操控的白手套，當擔任了一個能指派許多位置的職務，卻沒有自己人的時候，當然就是背後的影武者會去指派。

胡采蘋提及，高市早苗日前當選自民黨總裁的時候，打著「我是中國人」旗號作為黨主席競選主軸的鄭麗文，竟然脫口說出，希望去拜訪，顯現出完全不了解高市早苗的政治行動路線，與自己現在所代表的勢力之間，有著天大的衝突。

然而胡采蘋說，若自己是鄭麗文背後的影武者，一點也不會不高興，因為這種對政治的無知無能，就是影武者想要的東西，犯點錯根本沒什麼，反而越無知越好。

胡采蘋認為，以台灣為核心的人，真的應該放下對郝龍斌的奚落，這些人只是第一波被影武者暴打的群體，現在戰鬥已經到深水區，當未來以台灣為核心的人在選舉中不能勝選時，佛地魔的手就會伸向更深一層的政治操控，國民黨內的反共者，將成為下一波被清除的對象。

胡采蘋強調，影武者的目標是消滅所有台灣人，台灣的存在就是最大的諷刺，台灣不需要高壓統治和輿論封鎖，台灣人自己可以把國家治理好，這就是對極權體系最有力的否證，以台灣為核心的人只是最早的受害者，而影武者們會一一清除不願意服從的人。

此外，胡采蘋表示，陳水扁是最好的台北市長殆無疑問，陳水扁不只改變了台北，也改變了整個台灣的公務人員文化，小時候大家去公家辦事，只有受氣、找關係、被冷漠對待的份，雖然陳水扁的結局讓人惋惜。

胡采蘋進一步透露，郝龍斌則是陳水扁以外，她最肯定的台北市長，小公車走進巷弄，Ubike普及設置，花博、幾大河濱公園都是在郝龍斌任內完善的，這些地點也成為台北市民真正愛去的地方，身為台北市民，自己感受實在非常的深刻。

胡采蘋說，這樣一個能做事、有做事經驗的人，是很難被呼攏的，而且郝龍斌有自己的人馬，很難被架空，郝龍斌才是真正有能力維持國民黨獨立性的候選人。

最後，胡采蘋表示，自己雖然是綠營的支持者，但的確很怕鄭麗文當選，因為從當前各種網路論壇上，境外網軍的狀況來看，沒有1億元根本玩不下來，鄭麗文應該說明，為什麼能調動這麼大的資源？

不過今早媒體問鄭麗文，是否有感受到郝龍斌所說的，他遭受黨內的攻擊比民進黨的攻擊還要更嚴重？鄭麗文表示，每次選舉都難免會有一些，她也曾經在這個選舉的過程當中一直不斷的大聲的呼籲，大家要盡量的避免網內互打，盡量的避免透過黑函攻擊、抹黑的方式來進行選舉，也希望所有的候選人還有包括助選員，甚至於關心選舉的朋友大家都能夠自我克制。一起打一場漂亮的合乎民主風範的選舉示範給全台灣看。

媒體追問，有沒有感受到自己被影射？鄭麗文回，「我們都不要去對號入座，也不要再去製造更多的仇恨跟對立」。