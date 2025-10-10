賴清德稱台灣經濟成長超越中國　國民黨：120萬人月薪低於3萬元

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德今（10日）在國慶大會演說中提到，台灣創造了國際稱羨的經濟表現，根據亞洲開發銀行最新的報告，將台灣今年的經濟成長率，「由百分之3.3大幅上調到百分之5.1，是亞洲四小龍之首，也超越了中國」。國民黨發言人鄧凱勛諷刺，如同立法院長韓國瑜所指出，全台仍有超過120萬人月薪不到31,000元，青年同時面臨低薪，而房價、物價卻節節高升，讓許多年輕人「薪水成長趕不上生活壓力」，賴清德不應再自我陶醉。

針對總統賴清德的國慶談話，鄧凱勛說，實在是與國人實際感受大相徑庭，整篇充滿自我感覺良好的口氣，讓人看不見執政者應有的反省與擔當，盡顯幼稚的心理。此外，對於二次世界大戰還是滿滿的「終戰」史觀，完全忘記台灣被殖民的歷史，從根抹去史實，國民黨表達強烈遺憾，希冀賴清德總統早日拿出總統格局，貼近人民感受，正視台灣的歷史與當前社會的真實困境。

鄧凱勛進一步指出，賴清德總統在國慶文告中大談經濟成長，但這些冰冷的數字卻與全體國人的感受背道而馳。青年同時面臨低薪，而房價、物價卻節節高升，讓許多年輕人「薪水成長趕不上生活壓力」。賴清德若真要沾沾自喜，應該先讓人民過得有感，而不是對著數據自我陶醉。

鄧凱勛批評，賴清德在兩岸議題上只能「拜託川普、呼籲中國」，拿不出任何具體的辦法。事實是兩岸間的交流與對話停滯，敵意螺旋上升是無庸置疑的事實，賴總統卻仍然沉溺於意識形態的操作，缺乏實際的解方。

鄧凱勛指出，賴總統所謂「沒有台灣就沒有中華民國」的說法，只是在大玩文字遊戲。同樣的道理，如果沒有中華民國的制度與護衛，那台灣也無法持續保持繁榮昌盛，一個國家領導人如果連「中華民國」與「台灣」的關係都要搞對立，只會讓社會大眾更加質疑這些說法的真正用意，賴清德身為總統應該展現是守護國家憲政體制的高度，而非陷入文字遊戲的表演。

鄧凱勛強調，國慶日是全體國民共同慶賀的日子，不是執政黨自我頌揚的舞台。如果沒有先人當年拋頭顱灑熱血，一棒接一棒的建設台灣，現在的領導人有什麼好自我感覺良好的？人民苦於低薪、通膨與高房價，兩岸風險升高、國際政經情勢未明，賴清德若仍選擇活在口號構築的平行世界，只會讓國家陷入更深的撕裂與焦慮。賴總統，請您早日回到現實，傾聽民意、團結社會，而不是只要大家幫忙拍手、幫忙營造良好的自我感覺。

