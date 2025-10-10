賴清德國慶未提互不隸屬　學者：川普施壓不能成「川習會」變數

▲總統賴清德國慶文告隻字未提兩岸「互不隸屬」 。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德發表國慶演說時強調，期待中國能體現大國的責，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，隨後更有國安人士指出，演說內容也未提互不隸屬，意味「兩岸互不隸屬」已是台灣社會最大共識。政大外交系教授黃奎博接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，賴清德平常最愛把這句話掛在嘴邊，今天之所以絕口不提，最可能原因是遭受美方關切壓力，川普將與中國國家主席習近平舉行「川習會」，那台灣就不可以成為重要變數，因此才要賴清德自制。

黃奎博評價，賴清德的國慶文告，雖然給國民信心打氣、擘劃宏圖，但對於可行性及中國大陸對台灣地區發展的多種正、負面影響則輕輕帶過，對於兩岸官方交流的困境也只檢討中國，卻不提民進黨九年來的施政作為，也沒有對自己政黨執政時期的明顯不足或重大弊案表示歉意，以及如何讓兩岸關係降至冰點。

另外，賴清德最後喊話「中華民國台灣加油」，黃奎博說，賴清德老愛把名詞刻意混淆，中國本來就是中華民國，但民進黨把中華民國丟掉，把中國這兩個字都讓給北京詮釋，如果持續堅持台灣、中國兩個互不相容，那結果就是讓中華民國消失。

除了兩岸部分，黃奎博也指出賴清德國慶演說中對於經濟衝擊談話的扞格，賴清德一邊說台灣受美國關稅嚴重衝擊，但另一方面又說台灣可以協助美國再次偉大，矛盾之處待解，未給人民答案。至於賴清德提出國防預算大幅增長，並於2030年之前達GDP的5%。黃奎博認為，這是幾乎完全拋棄在中華民國憲法與兩岸條例下恢復兩岸政治對話，只專注在軍事對抗的孤注一擲。GDP的5%會否如一些專家的預估，將占中央政府年度總預算的四成左右，並產生預算排擠效應，亦未給人民答案。

最後，黃奎博說，賴清德提到許多政府的政策支票，但開源方面鮮少提及，文告通篇提到政府經費開支時，包括6千多億元的國防預算極可能將倍增、930億元的美國關稅影響支持方案、7200億元投資貸款額度、300億元租金補貼，還有「0至6歲國家一起養2.0」及「長照3.0」的社福支出，洋洋灑灑，但未來政府財政狀況能否真能如此樂觀？加上中央政府一年以上債務未償餘額達5兆8,380億元，未滿一年債務未償餘額650億元，國民平均每人負擔債務25.3萬元；他認為，政府的財政支出應展現出更謹慎的一面。