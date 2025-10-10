飛機燃料只夠撐6分鐘！瑞安航空多次降落失敗　險況曝光

▲瑞安航空一架班機多次降落失敗，在歷經2小時的嘗試之後，才終於成功降落。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國3日受到風暴「艾米」（Amy）侵襲攪局，全國交通大亂，瑞安航空（Ryanair）一架客機還發生「燃油告急」空中驚魂記，數度嘗試降落失敗，歷經2小時之後才成功降落在曼徹斯特。但據信飛機降落時，油箱所剩燃料只夠飛行5、6分鐘，相關調查正在進行中。

每日郵報報導，這起事件發生在瑞安航空的航班上，當時飛機從義大利比薩（Pisa）起飛，前往英國格拉斯哥普勒斯威克機場（Prestwick Airport），但遇上風暴艾米帶來的強風影響，在普勒斯威克機場降落失敗，接著飛往愛丁堡機場，但仍無法順利降落。

機上乘客馬爾奇（Alexander Marchi）透露，當飛機第一次試著降落時，飛機在空中盤旋後拉升，「第二次降落時顛簸劇烈，飛機幾乎觸及跑道，並在最後關頭急速拉升。」

#FR3418 from Pisa to Prestwick diverting to Manchester after landing attempts at Prestwick and Edinburgh. Squawking 7700 likely due to declaring a fuel emergency. https://t.co/xRdo1RYTpy pic.twitter.com/fklfaR585L — Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2025

報導指出，當時航班掛上7700緊急代碼，宣告「油量遇險」（fuel Mayday），在歷經將近2小時的空中盤旋和降落嘗試之後，最終成功降落曼徹斯特機場。據信在飛機降落的時候，油箱只剩下220公斤的燃油，這只夠飛行5至6分鐘。

依照規定，對於這架航班使用的波音737-800機型飛機來說，燃油量不得低於30分鐘飛行時間。瑞安航空發言人表示，公司已在3日事發當天向相關部門進行通報，正全力配合調查，由於此事件處於調查階段，不便發表評論。