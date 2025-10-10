　
國際

飛機燃料只夠撐6分鐘！瑞安航空多次降落失敗　險況曝光

▲▼ 瑞安航空（Ryanair）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞安航空一架班機多次降落失敗，在歷經2小時的嘗試之後，才終於成功降落。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國3日受到風暴「艾米」（Amy）侵襲攪局，全國交通大亂，瑞安航空（Ryanair）一架客機還發生「燃油告急」空中驚魂記，數度嘗試降落失敗，歷經2小時之後才成功降落在曼徹斯特。但據信飛機降落時，油箱所剩燃料只夠飛行5、6分鐘，相關調查正在進行中。

每日郵報報導，這起事件發生在瑞安航空的航班上，當時飛機從義大利比薩（Pisa）起飛，前往英國格拉斯哥普勒斯威克機場（Prestwick Airport），但遇上風暴艾米帶來的強風影響，在普勒斯威克機場降落失敗，接著飛往愛丁堡機場，但仍無法順利降落。

機上乘客馬爾奇（Alexander Marchi）透露，當飛機第一次試著降落時，飛機在空中盤旋後拉升，「第二次降落時顛簸劇烈，飛機幾乎觸及跑道，並在最後關頭急速拉升。」

報導指出，當時航班掛上7700緊急代碼，宣告「油量遇險」（fuel Mayday），在歷經將近2小時的空中盤旋和降落嘗試之後，最終成功降落曼徹斯特機場。據信在飛機降落的時候，油箱只剩下220公斤的燃油，這只夠飛行5至6分鐘。

依照規定，對於這架航班使用的波音737-800機型飛機來說，燃油量不得低於30分鐘飛行時間。瑞安航空發言人表示，公司已在3日事發當天向相關部門進行通報，正全力配合調查，由於此事件處於調查階段，不便發表評論。

10/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

