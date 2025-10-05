日本1新制！他崩潰「提前4小時到機場」　網吵翻：不差那10%退稅

▲日本明年改機場退稅，網友反應兩極化。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

日本2026年11月起，購買免稅品將改為「先付稅、離境機場退稅」。這讓一名網友崩潰直言，屆時要提前3、4小時到機場辦理退稅手續，該文章引發熱議，有人認為終於能打擊代購亂象，也有人擔心人潮大爆炸；另有網友無感直呼，「退稅就10%，我寧願多逛兩小時！」

一名網友在Threads驚呼，最近得知日本明年11月要改退稅制度，屆時免稅品全面要到機場才能退稅，讓她不禁錯愕哀號，就怕退稅人潮太多，勢必要提早到機場辦理手續，「要提前3、4小時到機場...超崩潰的欸！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出，網友紛紛熱議，「買不多的不退根本沒差，代購仔比較崩潰」、「早就該這樣做了，一堆東西買不到，還有的直接賣給現場，看了就心情不好」、「沒辦法太多人鑽漏洞了，不改不行」、「到時不能去當白老鼠，趁實施前趕快去」、「看到這消息的時候我也是崩潰，幸好我明年是5月去，後年考慮換個國家」。

不少人坦言，完全不在意退稅，「我覺得他們這樣就能讓不想等的旅客懶得退稅，真的大賺一筆」、「我選擇不退」、「我的話，會放棄那個退稅10%，寧願多玩2個小時」、「還好吧，已經貶到很便宜了」、「只差10%我沒差」、「如果買的東西退稅金額不多就算了吧」。

最近一名網友在日本直擊，有台灣旅客遭嚴格查驗免稅品，地勤才刷完護照，海關立刻出現，拿著平板逐一比對購物清單與行李，讓網友驚呼「日本政府真的開始嚴查了」。

對此，旅日達人林氏璧在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》說明，大原則是這樣的，只要你買東西都是自用的，基本上都不會出問題，「只是在唐吉訶德，藥妝店，多慶屋買到退稅的朋友不用擔心啦！日本海關沒有美國時間去檢查這些低售價的商品的，他們也根本不在乎！」

林氏璧說，但如果你是做生意的，高價的同樣物品重複購買等等，那就很可能會被盯上了，「重點就是高價精品！」

關於日本最新免稅制度將在明年11月1日實施，旅客都改成到機場才能退稅，官方退稅網站「J-Tax Free System」也公布退稅流程如下：

步驟一：免稅店購入

旅客到可免稅的店家購物時，先以含稅價格結帳。新制度上路後，廢除消耗品與一般商品分類，也不再需要專門免稅袋包裝，並廢止購買上限50萬日圓的限制。

步驟二：旅客上退稅網站登錄註冊

購物後，店家會提供QRcode（或顯示在收據上），旅客必須自行掃描QR code連到「J-TaxRefund」退稅網站登錄必要資訊，包括護照、聯絡方式、退稅帳務等，只需要在首次登錄時輸入，以後購物不用重複操作，透過該網站，旅客也可隨時查詢購買紀錄。

步驟三：出境地點確認購物品是否攜帶出境

旅客抵達出境地點（例如機場）時，給海關確認物品，並將護照放在機台感應確認是否符合退稅規定，當系統顯示可退稅後，退稅金額將依照旅客於系統登錄的方式退還到指定帳戶。

更詳細的登錄網站、退稅方式也將於日後陸續公告。但旅客需留意的是，未來退稅方式的改變將影響旅客前往機場的時間，旅客需更提早抵達機場，才能辦理退稅並順利登機。