智慧戒指「突膨脹」緊卡手指！　科技網紅機場急求救

▲三星Galaxy智慧戒指突然因電池故障膨脹。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名科技網紅日前準備從德國搭機時，戴在手上的智慧型戒指竟出現故障，緊緊勒住他的手指無法取下，他向航空公司人員求救後，對方判定為緊急醫療情況，拒絕他上機，並緊急將其送往醫院進行治療。

根據《每日電訊報》報導，這名旅客是科技社群媒體網紅羅塔爾（Daniel Rotar），當時他正準備登上從德國法蘭克福（Frankfurt）飛往英國曼徹斯特的航班。

羅塔爾表示，手上佩戴的三星（Samsung）Galaxy智慧戒指突然因電池故障膨脹，短短30分鐘內就緊勒手指，「我低頭一看，手指整個腫起來，非常疼痛，我才意識到完全拔不下來。眼看著它越來越糟。」

▲戒指短短30分鐘內就緊勒手指。（圖／翻攝自X）



羅塔爾立刻向登機口的工作人員求助，對方回報後，機長判斷這是醫療緊急事件，決定不讓他登機。之後他被送往當地醫院，醫護人員先以冰塊減緩腫脹，再用醫療潤滑劑協助取下裝置，才順利解決問題。他最後改搭飛往伯明罕（Birmingham）的班機。

羅塔爾透露，這枚戒指其實從年初就開始出現電池異常，電量經常維持不到一天，而這次膨脹問題才徹底惡化。三星表示已回收該智慧戒指，將進一步調查狀況。

近年智慧戒指因能追蹤心率與睡眠狀態而受到歡迎，內建電池與感應器的設計通常能維持一週電力。不過，鋰電池若故障，可能因內部氣體外洩導致膨脹或過熱，這也是航空安全單位關注的隱憂。

美國聯邦航空總署（FAA）本月稍早就警告，飛機上每年都有數十起涉及鋰電池「熱失控」（thermal runaway）引發的冒煙、起火或高溫案例。

三星發言人回應強調，「顧客安全是我們最優先的考量。這是極少見的案例，我們已直接聯繫羅塔爾先生，取回產品並了解狀況。」