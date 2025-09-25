又見無人機！丹麥機場緊急關閉　警方不排除擊落

Footage claimed to show one of the unknown drones currently flying over Aalborg Airport in Northern Denmark, with police and observers stating that the drones appear to be similar to the ones seen earlier this week over Copenhagen. pic.twitter.com/tWvHFD6qQZ — OSINTdefender (@sentdefender) September 24, 2025

記者詹雅婷／綜合報導

丹麥阿爾堡機場（Aalborg airport）24日晚間發現不明無人機盤旋空域，導致機場暫時關閉數小時。這已是丹麥本周第二起機場遭無人機干擾事件，且阿爾堡機場兼具商業與軍事用途，也作為軍事基地之用，這狀況讓丹麥武裝部隊也受到影響，警方並未排除擊落無人機的可能性。

▲丹麥阿爾堡上空出現移動光點。（圖／路透）

路透、CNN等報導，當時阿爾堡機場附近有發現不只一架無人機，且飛行期間還亮著燈，第一次現蹤是在當地24日晚間9時44分，直到25日凌晨零時54分才離開。根據FlightRadar24，這狀況造成至少3架入境班機改降其他機場。

現階段尚不清楚侵犯阿爾堡機場空域的無人機，是否就是本周導致哥本哈根機場（Copenhagen airport）停飛4小時的那幾架無人機。不過丹麥警方表示，這次的無人機行動模式與先前類似。

▲阿爾堡機場受到無人機事件影響，至少3架入境班機改降其他機場。（圖／路透）

丹麥國家警察局長福格德（Thorkild Fogde）提到，「我們再次確認這些侵犯機場空域的物體就是無人機」，且周三晚間至周四凌晨至少還有另外3座機場通報發現無人機。

福格德還說，警方並未排除擊落無人機的可能性，但強調這種情況非常複雜，「你必須要有辦法擊落無人機，也要足夠接近正在飛行的無人機，並且還要在不危及機場周邊飛行安全的情況下做到這點……同時也要把公共安全納入考量」。

阿爾堡機場同時也是軍事基地，不清楚此處有哪些軍事裝備。丹麥軍方已協助地方及國家警察進行調查。

就在本周，哥本哈根機場因2至3架大型無人機出沒導致起降作業中斷將近4小時。福格德稱，這些無人機並非業餘愛好者操控的小型機種，而是需要專業技術的大型無人機。

另外，挪威23日上午也因為無人機事件導致奧斯陸機場（Oslo Airport）空域關閉約3小時。不過福格德說明，目前沒有跡象顯示哥本哈根事件與挪威奧斯陸機場無人機事件有關聯。

自本月初俄羅斯無人機侵犯波蘭和羅馬尼亞領空以來，歐洲一直處於警戒狀態，促使北約盟國承諾加強其東翼防禦。