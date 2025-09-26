　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機場白牌車接送亂象多　司機喊話：開放合法多元計程車載客

▲▼桃園機場,二航廈,出國,出境,旅遊,機場接駁車,小客車上車處,接人,計程車上車處。（圖／記者姜國輝攝）

▲業界呼籲機場應該放多元計程車進入載客。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

桃園機場日前爆發白牌車違法載客，遭航警開槍制止事件，引起譁然。近年民眾普遍習慣使用手機叫車，但國內三大國際機場並未開放多元計程車接駁載客，造成司機和乘客不便。計程車司機和公會呼籲，台灣應比照國外允許多種計程車進入載客，並規劃專用上車區，讓旅途更方便。

近年機場載客爭議頻傳，小港機場曾出現民眾為了要搭多元計程車，與航警發生衝突；桃園機場甚至有民眾橫跨機場馬路搭多元計程車，顯示台灣機場的接駁方式已經無法滿足旅客的需求。而黃牛白牌車在航廈攬客問題也影響國際形象，據報導去年就驅離5千件以上，但是實際裁罰僅260件，近期甚至引起航警開槍，顯示目前白牌問題仍待解決。

包括台南、高雄、屏東計程車同業公會投書表示，隨著科技進步，旅客的使用習慣早已跟過往不同，現在旅客可以在台鐵、高鐵叫多元計程車，但是到了機場卻不行，對比到國外機場例如泰國曼谷、新加坡樟宜機場，都允許多種計程車進入載客，也劃出專用的上車區，並且標示明確資訊確保旅客體驗，讓旅客都能夠順利轉乘。

有計程車司機直言，依據現行法規，松山、桃園、小港三大國際機場仍未開放旅客預約多元計程車接駁，過去曾有旅客反映此規範應調整，台灣手機普及率高，接駁方式應該更為多元。對於有小孩、大型行李的旅客，自行叫車可以大幅減少移動的負擔。

旅客指出，小港機場目前要搭手機叫車，要從大廳向外走600公尺才能搭預約的多元計程車，接駁體驗上仍有許多改善的空間。

該規範近年引起諸多討論，截至今年8月，計程車司機已經兩次自主發動「繞行機場參觀」，來反映規範不合理。過去藍綠立委都曾關心此議題，表示交通部應該順應科技發展，解決民眾需求研議開放，當時民航局亦承諾研議開放多元計程車可以入場載客，但相關討論已經歷經兩任交通部長，目前仍在研議規劃中。

民航局近期也更加明確化相關規範，讓產業能夠遵循，今年小港機場將禁止機場周邊計程車空車進入的標誌牌面已全數拆除，空車通過機場將不再受罰，保障計程車司機權益，而民航局也正在評估是否進一步開放多元計程車接駁。

計程車司機認為，台灣以科技島自居，吸引國外旅客來台，機場門面是第一站，政府需要從旅客的需求出發，調整軟硬體設施，才能讓轉乘的體驗更佳，也才能吸引到更多遊客來台灣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／600萬交保撤銷！陳啟昱羈押禁見
搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東4K觀光即時影像好評如潮　鯉魚山即時影像正式上線

堰塞湖最新空拍「蓄水還有700萬噸」　林保署：仍可能局部淹水

志工背鏟子、扛鍋子抵光復　台鐵：穿過車門你就是守護台灣的超人

最多領1萬！高雄重陽禮金10／15發放　57萬人快看領取懶人包

宣布恢復營運！新光三越發信425萬會員　喜喊：台中中港店回來了

不敗教主捐三菱「頂配的OUTLANDER」到花蓮：人溺己溺、雪中送炭

台中新光三越「明恢復營運」！　官方聲明曝光：新店規格整建修復

機場白牌車接送亂象多　司機喊話：開放合法多元計程車載客

獨／台中新光三越明強勢回歸！超猛好禮曝　3千櫃哥姐備戰

中華郵政祭6大措施助災民重建　捐款免手續費、賑災物資免郵資

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

台東4K觀光即時影像好評如潮　鯉魚山即時影像正式上線

堰塞湖最新空拍「蓄水還有700萬噸」　林保署：仍可能局部淹水

志工背鏟子、扛鍋子抵光復　台鐵：穿過車門你就是守護台灣的超人

最多領1萬！高雄重陽禮金10／15發放　57萬人快看領取懶人包

宣布恢復營運！新光三越發信425萬會員　喜喊：台中中港店回來了

不敗教主捐三菱「頂配的OUTLANDER」到花蓮：人溺己溺、雪中送炭

台中新光三越「明恢復營運」！　官方聲明曝光：新店規格整建修復

機場白牌車接送亂象多　司機喊話：開放合法多元計程車載客

獨／台中新光三越明強勢回歸！超猛好禮曝　3千櫃哥姐備戰

中華郵政祭6大措施助災民重建　捐款免手續費、賑災物資免郵資

平野盛讚李大浩最強右打　笑指「昨天的詹咩」有影子

台南搜救犬Dota泥濘中找受困者　領犬員「暖舉」幫牠自信出任務

台東4K觀光即時影像好評如潮　鯉魚山即時影像正式上線

Potato Corner台中店9/27試營運　10月初再開新北、新竹店

29hrs後重回看守所！陳啟昱600萬交保檢抗告　法院裁定羈押禁見

《中文怪物》爆紅電視台為何不做？　主播長文揭殘酷真相

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票搖頭突破盲點：承認很難嗎？

Google Maps開始抓「5星評論送優惠」　專家曝最慘下場

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

花蓮光復災區災民熱食送暖　慈濟行動廚房現煮餐點供應

【奇蹟獲救】夫妻受困72小時 高雄特搜隊衝進泥巴堆救人！

生活熱門新聞

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

徐榛蔚向賴清德提3需求！「這1點」讓他看傻

物資湧入花蓮！志工見「超噁1幕」怒：這不是垃圾場

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

光復鄉水又滿起來！　居民凌晨示警

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

佛祖街2歲童微弱哭喊：救救阿公阿嬤　尋「聲」奇蹟救3人

雲端發票少1設定　幸運兒大獎掰：很多人不知

光復鄉幾乎滅鄉　「農地全被淹」衛星對比照曝

收到緊急通知！竹北吊車大王「再調出怪手、水車」前進花蓮

更多熱門

相關新聞

連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時

連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時

連假要來了，不少人會選擇出國玩，近日一名網友表示，連假出國人潮爆滿，就算已完成線上報到，等托運櫃檯要一小時，請大家要提早出門。文章一出，有人直呼，「可怕，練修養時刻到」、「沒有料到從這週就開始了」。

桃園機車闖紅燈遭小黃撞飛！騎士重摔不治

桃園機車闖紅燈遭小黃撞飛！騎士重摔不治

又見無人機！　丹麥機場緊急關閉

又見無人機！　丹麥機場緊急關閉

男乘客機場休息　「老鼠鑽進褲中」咬人

男乘客機場休息　「老鼠鑽進褲中」咬人

歐洲機場遭網攻大癱瘓　英國40歲男被逮

歐洲機場遭網攻大癱瘓　英國40歲男被逮

關鍵字：

機場計程車旅客黃牛接駁

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面