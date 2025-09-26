機場白牌車接送亂象多　司機喊話：開放合法多元計程車載客

▲業界呼籲機場應該放多元計程車進入載客。（示意圖／ETtoday資料照）



生活中心／台北報導

桃園機場日前爆發白牌車違法載客，遭航警開槍制止事件，引起譁然。近年民眾普遍習慣使用手機叫車，但國內三大國際機場並未開放多元計程車接駁載客，造成司機和乘客不便。計程車司機和公會呼籲，台灣應比照國外允許多種計程車進入載客，並規劃專用上車區，讓旅途更方便。

近年機場載客爭議頻傳，小港機場曾出現民眾為了要搭多元計程車，與航警發生衝突；桃園機場甚至有民眾橫跨機場馬路搭多元計程車，顯示台灣機場的接駁方式已經無法滿足旅客的需求。而黃牛白牌車在航廈攬客問題也影響國際形象，據報導去年就驅離5千件以上，但是實際裁罰僅260件，近期甚至引起航警開槍，顯示目前白牌問題仍待解決。

包括台南、高雄、屏東計程車同業公會投書表示，隨著科技進步，旅客的使用習慣早已跟過往不同，現在旅客可以在台鐵、高鐵叫多元計程車，但是到了機場卻不行，對比到國外機場例如泰國曼谷、新加坡樟宜機場，都允許多種計程車進入載客，也劃出專用的上車區，並且標示明確資訊確保旅客體驗，讓旅客都能夠順利轉乘。

有計程車司機直言，依據現行法規，松山、桃園、小港三大國際機場仍未開放旅客預約多元計程車接駁，過去曾有旅客反映此規範應調整，台灣手機普及率高，接駁方式應該更為多元。對於有小孩、大型行李的旅客，自行叫車可以大幅減少移動的負擔。

旅客指出，小港機場目前要搭手機叫車，要從大廳向外走600公尺才能搭預約的多元計程車，接駁體驗上仍有許多改善的空間。

該規範近年引起諸多討論，截至今年8月，計程車司機已經兩次自主發動「繞行機場參觀」，來反映規範不合理。過去藍綠立委都曾關心此議題，表示交通部應該順應科技發展，解決民眾需求研議開放，當時民航局亦承諾研議開放多元計程車可以入場載客，但相關討論已經歷經兩任交通部長，目前仍在研議規劃中。

民航局近期也更加明確化相關規範，讓產業能夠遵循，今年小港機場將禁止機場周邊計程車空車進入的標誌牌面已全數拆除，空車通過機場將不再受罰，保障計程車司機權益，而民航局也正在評估是否進一步開放多元計程車接駁。

計程車司機認為，台灣以科技島自居，吸引國外旅客來台，機場門面是第一站，政府需要從旅客的需求出發，調整軟硬體設施，才能讓轉乘的體驗更佳，也才能吸引到更多遊客來台灣。