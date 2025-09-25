　
連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時　網爆共鳴

連假出國人潮爆滿！他驚曝：等托運行李花1小時　一票人共鳴

▲原PO表示，連假出國人潮爆滿。（示意圖／方萬民攝）

文／CTWANT

連假要來了，不少人會選擇出國玩，近日一名網友表示，連假出國人潮爆滿，就算已完成線上報到，等托運櫃檯要一小時，請大家要提早出門。文章一出，有人直呼，「可怕，練修養時刻到」、「沒有料到從這週就開始了」。

原PO在Threads發文，連假出國人潮超擁擠！溫馨提醒要出國的人，機場人潮已經不少，即使已經完成線上報到，光是等托運行李就要花上一個小時，還不包括行李查驗的半小時，整個過程可能會浪費一個半小時，為了不耽誤行程，請大家提早出門。

此文一出，不少網友紛紛留言，「可怕，練修養時刻到」、「禮拜天出國已經人潮很多了」、「沒有料到從這週就開始了」、「上週五出去不用30分鐘」、「我澳門朋友明天來台灣！不知道入關會不會也這麼多人」、「解封到現在完全沒停過，大家到底多有錢」。

也有人分享，「年底了，有些人累積的假期沒有放完，趕緊趁連續假期，多請兩天假，五天就能去一趟小旅行」、「9月份可能沒有什麼假期，但10月可能有國慶三天連假可以放囉，9/25-9/28還有中秋連假可以放」。

教師節、中秋節及國慶日三波連續假期即將登場，機場公司日前也表示，由於三個連假時間相當接近，疏運期間長達15天，預估總旅運量將突破195萬人次。機場公司已完成各項疏運準備，並提醒旅客掌握六大訣竅：善用智慧化服務、搭乘大眾運輸工具、遵照行李「四不原則」、留意行動電源規定、減少安檢複查以及出國前確認護照效期，確保行程安全順暢。

